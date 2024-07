Panamá sorprende y vence a EU 2-1

Panamá aprovechó que Estados Unidos se quedó con diez hombres la mayor parte del juego para derrotarlo por 2-1 y conseguir su primera victoria en la Copa América 2024 en partido del grupo C, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia.

El duelo arrancó con oportunidades de gol para ambas escuadras, con McKennie (EU) y Bárcenas (Panamá), y que por poco capitaliza la selección de las barras y las estrellas al minuto 5, pero la anotación fue anulada por fuera de lugar.

Al minuto 17 llegó lo que podría hacer diferencia en el encuentro con la expulsión de Tim Weah por agresión a Miller sin que hubiera balón en juego. Pero nada cambio y EU se fue al frente con gran tiro de larga distancia de Balogun. Poco duró el gusto de los norteamericanos porque, cinco minutos después, los canaleros empataron el marcador por conducto de César Blackman con tiro raso desde fuera del área a la derecha de Turner.

Los minutos se fueron con opciones para ambos, pero sin llegar a ser claras. EU, con diez elementos, no era menos que el rival, aunque su mejor jugador, Pulisic, poco apareció. La complementaria cambio totalmente y Panamá tuvo el control del balón el mayor tiempo, con un EU echado para atrás esperando un error panameño. Pero los canaleros no acertaban y su dominio no era tan marcado, pues poco peligro generaron en la meta estadounidense.

A 7 minutos del final llegó el premio para Panamá con el gol de Édgar Bárcenas (quien milita en el Mazatlán de la Liga MX), un disparó fuerte a media altura que Ethan Horvath (quien suplió a Turner) no pudo rechazar.

Panamá se metió solo en problemas con la expulsión de Carrasquilla por falta hacia Pulisic

Estados Unidos se fue con todo ante los centroamericanos, en busca del empate y de evitar la vergüenza, pero no le dio tiempo y se quedó con la derrota. Con ello, se queda con 3 puntos y Panamá llega a las mismas unidades para definir su pase en el último partido.