Panamá y Honduras se miden en fase de eliminación

Las selecciones de Panamá y Honduras se enfrentarán este día en los cuartos de final de la Copa Oro 2025. Tan solo uno de los dos conjuntos seguirá en lucha por el ansiado título.

Los panameños buscarán su primer campeonato, mientras que los hondureños están en la misión de sumar su segundo título, luego de conseguirlo por última vez en 1981.

Este partido se disputará en el State Farm Stadium en Arizona, Estados Unidos a las 17:15 horas (tiempo del centro de México). Hace casi un año, los panameños jugaron en este escenario los cuartos de final de la Copa América 2024 frente a Colombia.

Grupo C

Los dirigidos por Thomas Christiansen se clasificaron a esta ronda, luego de finalizar primeros del grupo C con nueve puntos. Por primera vez en la historia, el elenco panameño hizo la hazaña de ganar los tres encuentros de cualquier fase de grupos, llámase Copa Oro, Mundial o Copa América.

Por el lado de Honduras, calificaron como segundos del sector B, luego de conseguir seis unidades con un récord de dos triunfos y una derrota. Esta última fue frente a Canadá cuando cayeron goleados 6-0 en la primera jornada de la fase de grupos.

¿Qué pasa si pierde La H?

Si Honduras pierde ante Panamá en los cuartos de final de la Copa Oro, quedará automáticamente eliminado del torneo. Esta etapa es de eliminación directa, por lo que no hay margen de error.

Al tratarse de una instancia decisiva, el equipo que no logre la victoria no tendrá oportunidad de disputar más partidos, ya que la competición no contempla encuentros por el tercer lugar.

Además, si el duelo termina empatado en el tiempo reglamentario, el clasificado se definirá directamente por penales, sin prórroga.

Designación arbitral

Honduras y Panamá ya han conocido de parte de Concacaf quien fue el designado para pitar el partido, y es que la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol Asociación ha roto esquemas y ha nombrado a Katia Itzel García para que imparta justicia entre catrachos y canaleros.

Katia tiene 33 años y es de nacionalidad mexicana, es una de las más destacadas en su país y ya sabe lo que es dirigir partidos masculinos en Concacaf.