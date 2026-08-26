Panamericana define tramos de velocidad

El comité organizador de la Carrera Panamericana dio a conocer las secciones de velocidad y clasificación que se desarrollarán en Chiapas el jueves 15 de octubre, como parte de las actividades de la edición 2026.

Las acciones comenzarán a las 11 de la mañana en Berriozábal, punto donde está programado el Warm Up en la carretera hacia El Chapopote, en el sector comprendido entre los kilómetros 28 y 13.

Posteriormente, los autos continuarán hacia otro de los tramos contemplados para la sesión, ubicado sobre la carretera Tapanatepec-Tuxtla Gutiérrez, entre los kilómetros 105 y 97, donde concluirá esta fase previa.

Vuelve otro año

La presencia de la Carrera Panamericana en territorio chiapaneco mantiene la continuidad del retorno registrado el año pasado, cuando el estado volvió a formar parte de la ruta oficial en el marco de su 75º aniversario.

En 2025 se desarrollaron eventos vinculados con el deporte motor como el Chiapas Legacy Tour, además de exposiciones de vehículos clásicos y actividades que reunieron a miles de personas en torno al “rally” de autos clásicos más importante del mundo.