Con el objetivo de fortalecer la preparación técnica y brindar mayor confianza a sus atletas, la Asociación de Tae Kwon Do Panamericano Chiapas llevó a cabo una preevaluación de cintas negras, como parte del proceso de preparación rumbo al examen que se celebrará el próximo domingo 20 de diciembre en San Cristóbal.

La actividad estuvo encabezada por el presidente nacional de la agrupación, Édgar Tony Abarca Cabrera, quien estuvo acompañado por los entrenadores Rigoberto Cruz, Juan Pablo Arias y Alejandro Gómez, encargados de supervisar la ejecución de las formas de cada uno de los artemarcialistas, así como de hacer las observaciones y correcciones necesarias para mejorar su desempeño.

Actividades

Durante la jornada, los participantes tuvieron la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación, bajo la supervisión de los instructores, quienes revisaron aspectos técnicos y detalles que deberán ser atendidos antes de la evaluación oficial.

Abarca Cabrera destacó que en esta preevaluación participaron alumnos y alumnas de ocho escuelas de Tae Kwon Do Panamericano: Marimba, Centro, Bienestar Social, Rep-Dom y Terán, de Tuxtla Gutiérrez; Power Boys, de Berriozábal, así como Jaguares Negros y Guerreros, de Ocosingo.

Recta final

El dirigente explicó que este ejercicio forma parte de la etapa final de preparación de los aspirantes, quienes buscarán cumplir satisfactoriamente con los requerimientos establecidos para obtener su grado de cinta negra.

“Estamos afinando detalles para que nuestros atletas lleguen bien preparados. La evaluación será el 20 de diciembre en San Cristóbal de Las Casas. Asistirán delegaciones de diferentes municipios como Tapachula, Tonalá, Ocosingo, Berriozábal, Cintalapa, Jiquipilas, Ocozocoautla de Espinosa y Villaflores”, declaró.

Asimismo, informó que la asociación también contempla evaluaciones de cintas negras en Hidalgo, Tabasco y Veracruz, como parte de las actividades programadas para cerrar el año.

“Estamos ya en el cierre de preparación. Cada entrenador está trabajando muy fuerte con sus alumnos para que cumplan satisfactoriamente con el examen. Hay mucho trabajo detrás y esta preevaluación nos sirve para hacer correcciones y, sobre todo, para que el alumno tenga más confianza”, expresó.

Pieza fundamental

El presidente nacional de Panamericano resaltó que el proceso de preparación representa un esfuerzo conjunto entre los atletas, sus entrenadores y las familias, quienes acompañan a los artemarcialistas durante las diferentes etapas de su formación.

En ese sentido, agradeció el respaldo de los padres de familia, al considerar que su apoyo resulta fundamental para que los alumnos puedan avanzar en su desarrollo deportivo y alcanzar nuevas metas dentro de esta disciplina.

“Llegar a este momento, son años de preparación, de apoyo de los papás. No es la culminación del Tae Kwon Do, es un paso más en el camino de este arte marcial”, puntualizó.