Panamericano alista su Congreso Nacional

La Asociación de Tae Kwon Do Panamericano se declara lista para llevar a cabo el Congreso Nacional y Capacitación 2026, del 20 al 22 de febrero, un evento que reunirá a entrenadores, coordinadores y practicantes de distintos puntos del país, y que contará con la participación estelar del subcampeón mundial y entrenador nacional de Estados Unidos, Damián Villa.

En entrevista, Édgar Tony Abarca Cabrera, presidente de la organización, subrayó la importancia de este encuentro formativo, el cual está dirigido exclusivamente a miembros y afiliados de Panamericano. Señaló que la respuesta ha sido positiva y que se espera la asistencia de instructores provenientes de los estados de Hidalgo, Veracruz y Tabasco, así como de diversos municipios de Chiapas.

Programa

Las actividades darán inicio el viernes 20 de febrero con el Congreso Nacional de Entrenadores, que se desarrollará de 16:00 a 22:00 horas en las instalaciones de la Escuela de Tae Kwon Do Panamericano Centro. Durante esta jornada se abordarán temas relacionados con la planeación deportiva, el desarrollo de atletas y el fortalecimiento de la estructura técnica de la asociación.

El sábado 21 de febrero será el turno de la capacitación dirigida a entrenadores y coordinadores, programada de 10:00 a 13:00 horas, en la Unidad Deportiva Panchón Contreras. Posteriormente, a partir de las 14:00 horas se impartirá el seminario para alumnos y alumnas, que correrá a cargo de Damián Villa, multimedallista nacional e internacional, quien compartirá su experiencia y su conocimientos de alto rendimiento.

Las actividades concluirán el domingo 22 de febrero con un fogueo destinado a la aplicación práctica de los aprendizajes adquiridos durante el congreso y el seminario.

Abarca Cabrera detalló que el programa académico contempla aspectos técnicos, análisis de las tendencias actuales del combate moderno, uso del peto convencional y electrónico, así como la actualización del reglamento vigente, con el objetivo de elevar el nivel competitivo y formativo del Tae Kwon Do Panamericano.