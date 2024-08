Panamericano Centro cambia de sede

Los atletas se despidieron del lugar con una actuación sobresaliente, para cerrar el ciclo en el recinto. Cortesía

Con la firme convicción de formar campeones para la vida y de tener un recinto más adecuado para sus alumnos, la Escuela de Tae Kwon Do Panamericano Centro escribirá un nuevo capítulo de su historia y cambiará de sede. Después de cumplir 30 años en su doyang, alumnos, entrenadores y dirigentes se mudarán a la 17ª Oriente de esta ciudad.

Con sentimientos encontrados, el director de Panamericano Centro, Alfredo Custodio Alvarado, dijo sentirse nostálgico, pero también motivado para seguir haciendo camino en el Tae Kwon Do chiapaneco. “Estuvimos aquí 30 años, en este lugar que inició el profesor y presidente de Tae Kwon Do Panamericano, Édgar Tony Abarca Cabrera. Comenzó con el nombre de Panamericano 2001 y luego le cambiamos de nombre para que representara el centro de esta gran agrupación. Nos vamos de un lugar en el que tuvimos momentos felices, otros no tanto, pero listos para continuar, ahora con más experiencia”, declaró.

De igual forma, recordó que 27 años estuvo como entrenador y tres como atleta. “Durante este tiempo hemos visto pasar a una gran cantidad de cintas negras que ahora son profesionistas y empresarios, y es con lo que te quedas, que el Tae Kwon Do les ayudó a convertirse en campeones para la vida”, indicó.

Luego de apagar las luces del recinto, el profesor Alfredo Custodio Alvarado, acompañado de Édgar Abarca Cabrera, así como de los entrenadores César Cruz Velázquez, de Panamericano Haitore, y Víctor Manuel López, de Panamericano Copoya, llevó a cabo el corte de listón de la nueva casa de Panamericano Centro.

Finalmente, Custodio Alvarado informó que dichas instalaciones se encuentran en la 17ª Oriente, esquina con Lázaro Cárdenas. Las clases son de lunes a jueves, de 10 a 11 de la mañana, y por la tarde a partir de las 5. “Todo ciclo hay que cerrarlo. Estamos bien y contentos, Panamericano Centro somos nosotros y estaremos muy contentos de que conozcan nuestra escuela”, expresó.