Panamericano Chiapas afina detalles

Con el objetivo de iniciar de manera sólida su proceso competitivo, atletas de la Asociación de Tae Kwon Do Panamericano Chiapas sostuvieron un tope de preparación ante representantes del estado de Tabasco, actividad que forma parte del plan de trabajo rumbo a la Olimpiada Nacional 2026.

Este primer compromiso del año permitió a los artemarcialistas chiapanecos medir su nivel técnico y físico frente a rivales de otra entidad, en una jornada que sirvió como evaluación real de cara a la próxima etapa estatal. El intercambio de combates ofreció escenarios exigentes para atletas en formación y seleccionables, fortaleciendo la experiencia competitiva desde el inicio del calendario.

Édgar Tony Abarca Cabrera, presidente nacional de Panamericano, destacó la relevancia de este tipo de encuentros, señalando que arrancar el año con actividad fuera del estado representa un paso importante en la consolidación del grupo que aspira a representar a Chiapas en la máxima justa juvenil del país.

Subrayó además el respaldo de los padres de familia y el compromiso mostrado por los artemarcialistas durante la jornada, elementos que consideró fundamentales para sostener un proceso serio y constante. Abarca Cabrera puntualizó que estos fogueos permiten detectar áreas de mejora y reforzar aspectos clave de cara a las competencias oficiales que se aproximan.

En este tope participaron atletas de distintas escuelas afiliadas a Panamericano, entre estas Marimba y Team Búfalos de Tuxtla Gutiérrez, Leones de Cintalapa y Jiquipilas, así como Casta de Campeones, conformando un grupo amplio y representativo del trabajo que se lleva a cabo en la entidad.

Finalmente, el dirigente agradeció la apertura y el nivel mostrado por la Selección de Tabasco, resaltando que compartir el tatami en un ambiente competitivo impulsa el crecimiento mutuo y fortalece el camino rumbo a la Olimpiada Nacional 2026, en al que Chiapas buscará ser protagonista.