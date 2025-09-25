Panamericano destaca en examen de grado

Un ambiente de disciplina, esfuerzo y entusiasmo se vivió en las instalaciones del Instituto del Deporte, donde alumnos y alumnas de las Escuelas de Tae Kwon Do Panamericano realizaron su examen de grado, bajo la supervisión del sinodal Walter Abarca Cabrera.

Los participantes, provenientes de los gimnasios Casta de Campeones, Melvin, Tigres Blancos de Acala, Raptores de Chiapa de Corzo, Búfalos Team, Kukulcán de Berriozábal y Panamericano CUB, se evaluaron en bloques según su nivel, desde cintas blancas hasta marrones, demostrando su preparación en formas, pateo básico, defensa personal, combate y rompimiento de tablas.

Abarca Cabrera destacó la importancia de cada prueba: “Vimos un gran desempeño en todos los bloques, los estudiantes mostraron dedicación y entrega. Es gratificante ver cómo aplican lo aprendido en clase, con determinación y respeto”.

Durante la jornada, los entrenadores Manuel Liy Espinosa, Alfredo Cruz Pérez, Alfredo Pérez Rosales, Alejandra Rojas Abarca, Sergio Cancino Monzón y Roberto Colmenares Cruz acompañaron a los atletas, guiándolos en cada paso y asegurando que cumplieran con los estándares requeridos para avanzar de grado.

El examen incluyó demostraciones individuales y en pareja, combinando técnicas de pateo, defensa y combate controlado. Los rompimientos de tablas fueron uno de los momentos más esperados, en los que cada atleta mostró concentración y fuerza física, reflejando semanas de preparación intensa.

Cierre emotivo

Al finalizar, Walter Abarca Cabrera felicitó personalmente a cada participante, resaltando su actitud y desempeño en el tatami, así como el esfuerzo de entrenadores y padres de familia: “El trabajo en equipo es fundamental, y hoy se ve reflejado en estos resultados”.

Posteriormente se realizó la entrega de avances, cintas y certificados a los estudiantes que superaron la evaluación satisfactoriamente. Los reconocimientos destacaron no solo el rendimiento técnico, sino también la disciplina y la perseverancia mostradas durante el examen.

El sinodal expresó su satisfacción por el desarrollo de los jóvenes: “Es motivador observar cómo cada niño y niña enfrenta los retos con espíritu fuerte y combativo. Esto demuestra que Tae Kwon Do Panamericano sigue formando atletas completos, con valores y dedicación”.

Padres de familia y espectadores disfrutaron de la exhibición, celebrando los logros de los atletas y reconociendo el trabajo conjunto entre instructores y alumnos.

Con esto, el evento reafirmó la importancia del Tae Kwon Do como disciplina que promueve no solo la destreza física, sino también la formación integral de los estudiantes.