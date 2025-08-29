Panamericano logra oro en Gimnasiada

Una destacada actuación protagonizó la escuela Panamericano Marimba en la Gimnasiada Nacional de Cintas Negras 2025, celebrada en el estado de Puebla. La delegación chiapaneca, dirigida por el profesor Édgar Tony Abarca Cabrera, regresó con resultados positivos que confirman el crecimiento de este proyecto deportivo.

La máxima noticia para la institución fue el título obtenido por Ivanna Guadalupe Díaz Cuevas, quien se proclamó campeona nacional en su categoría tras superar tres combates de gran exigencia. La alumna mostró seguridad en cada enfrentamiento, dominó con claridad en sus ejecuciones y, respaldada por una preparación sólida, alcanzó lo más alto del podio.

El oro de Ivanna fue celebrado por todo el equipo, pues representa la confirmación del trabajo que viene desarrollando la escuela Panamericano Marimba en la formación de talentos juveniles. La competidora demostró temple en momentos clave, lo que le permitió resolver con inteligencia táctica cada una de sus peleas.

Semillero de atletas

En entrevista, el entrenador y presidente de la Asociación de Tae Kwon Do Panamericano, el propio Édgar Tony Abarca, expresó su satisfacción por el desempeño de sus pupilos. “Estamos muy contentos por el resultado de nuestra alumna Ivanna Guadalupe Díaz Cuevas. Se coronó campeona, tuvo tres combates muy intensos, se vio motivada y logró quedarse con el oro”, declaró el dirigente.

El estratega también valoró la entrega de otros integrantes del grupo, como Hanna Martínez Gordillo, quien alcanzó el quinto lugar nacional, y Carlos Saúl Pérez Vicente, que compitió con determinación pese a enfrentar rivales de gran nivel. “Les sirvió de fogueo, el campeonato mostró un nivel competitivo elevado y eso nos ayuda a corregir aspectos para seguir avanzando”, añadió Abarca Cabrera.

El evento convocado por la Federación Mexicana de Deporte Escolar (Femedees) reunió a exponentes de distintos estados del país, convirtiéndose en una verdadera prueba para medir la capacidad de los atletas chiapanecos. La Gimnasiada Nacional, además, funge como plataforma de preparación rumbo a competencias de carácter internacional, lo que otorga mayor relevancia a las preseas conseguidas.

La participación de Panamericano Marimba confirmó el compromiso de su directiva por mantener un calendario activo, con presencia en certámenes escolares, estatales y nacionales. La escuela se ha convertido en un semillero que impulsa a los jóvenes a combinar disciplina académica con el deporte, lo que fortalece el desarrollo integral de sus integrantes.

Tras esta experiencia en Puebla, el profesor Abarca Cabrera adelantó que el equipo ya se encuentra enfocado en su siguiente cita competitiva. Este domingo 31 de agosto asistirán a la Gran Copa Berriozábal con un grupo nutrido de atletas. Dicho torneo será clave para seguir corrigiendo detalles técnicos, además de servir como preparación directa para la Olimpiada Nacional 2026.

El entrenador aseguró que la proyección a mediano plazo es clara: consolidar a Panamericano Marimba como una de las instituciones más fuertes en la región. Con los logros recientes, el equipo se perfila para continuar sumando medallas y posicionar a Chiapas en el mapa del Tae Kwon Do nacional.