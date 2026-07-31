Panamericano Marimba impulsa talentos

La Escuela de Tae Kwon Do Panamericano Marimba volvió a demostrar el nivel de formación que desarrolla con sus atletas al registrar una sobresaliente actuación durante la Gran Copa Chiapas 2026, certamen que reunió a más de mil competidores provenientes de distintos municipios del estado, así como delegaciones de Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Puebla y Oaxaca.

El representativo chiapaneco participó en las modalidades de motricidad, formas y combate, en las que sus alumnos mostraron un crecimiento importante en el área competitiva, reflejando el trabajo que hacen día con día bajo la dirección del profesor Édgar Tony Abarca Cabrera.

Tras concluir la competencia, el director de la escuela expresó su satisfacción por el desempeño mostrado por cada uno de los integrantes del equipo, destacando principalmente la actitud con la que enfrentaron cada uno de sus compromisos sobre el tatami.

“Estamos muy contentos por la actitud que demostraron en la competencia. Se vio reflejado el trabajo realizado durante los entrenamientos, las ganas, el ímpetu y la determinación por buscar estar entre los primeros lugares. Más allá de las medallas, nos deja satisfechos ver el crecimiento deportivo y personal de cada uno de nuestros alumnos”, señaló.

Atletas

Abarca Cabrera explicó que la institución cuenta actualmente con exponentes que ya han representado a Chiapas y México en eventos nacionales e internacionales, pero también existe una nueva generación de niños y niñas que comienza a destacar en las categorías infantiles.

“Tenemos un grupo de medallistas nacionales e internacionales, pero también contamos con pequeños que vienen empujando muy fuerte. Son niños con mucho talento y estamos convencidos de que, con disciplina, constancia y el respaldo de sus familias, llegarán muy lejos. Lo más importante es que se formen como grandes campeones dentro y fuera del deporte”, comentó.

Fortaleza

El entrenador señaló que la Gran Copa Chiapas sirvió como un importante parámetro para evaluar el nivel competitivo de los atletas y continuar fortaleciendo aspectos técnicos y tácticos de cara a los siguientes compromisos del calendario.

La actividad para Panamericano Marimba continuará de inmediato con su participación en el Campamento Rep-Dom 2026, programado del 31 de julio al 2 de agosto en el municipio de Berriozábal, donde se darán cita delegaciones de distintos estados del país, además de contar con la presencia del seleccionado colombiano y campeón internacional David Paz.

Para el estratega, este tipo de concentraciones representa una oportunidad invaluable para que los alumnos adquieran mayor experiencia, convivan con atletas de diferentes niveles y fortalezcan su desarrollo competitivo mediante sesiones de entrenamiento de alta exigencia.

Finalmente, Édgar Tony Abarca Cabrera reconoció el papel que desempeñan los padres de familia en el crecimiento deportivo de los niños y jóvenes que integran la escuela.