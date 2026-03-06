Panamericano Marimba, listo para selectivo

La Escuela de Tae Kwon Do Panamericano Marimba cerró su etapa de preparación y se declaró lista para participar en el Selectivo Estatal rumbo a la Olimpiada Nacional 2026, certamen que se llevará a cabo los días 7 y 8 de marzo en las instalaciones del Instituto del Deporte.

El director de la institución, Édgar Tony Abarca Cabrera, informó que el equipo estará integrado por diez atletas, con la meta de conseguir su clasificación a la siguiente etapa del proceso rumbo a la máxima justa deportiva juvenil del país.

El entrenador destacó que los deportistas han trabajado intensamente durante los últimos meses, cumpliendo con un programa de preparación enfocado en mejorar tanto el aspecto técnico como el físico. El proceso incluyó entrenamientos constantes, así como la participación en torneos promocionales que permitieron evaluar el nivel competitivo del grupo.

“Estamos muy contentos porque cerramos la preparación de cara al selectivo estatal. Participaremos con ocho atletas en combate y dos en formas. Existe confianza en que varios de ellos puedan clasificar y representar dignamente a Chiapas en la Olimpiada Nacional”, comentó Abarca Cabrera.

El dirigente también reconoció el respaldo de los padres de familia, quienes han acompañado el desarrollo deportivo de los jóvenes taekwondoínes. Además, explicó que el equipo tuvo sesiones de fogueo en diferentes competencias, incluyendo eventos efectuados en Villahermosa, lo que permitió fortalecer la experiencia de los atletas en escenarios competitivos.

Como parte del cierre de preparación, el grupo llevó a cabo una plática motivacional enfocada en reforzar la confianza y el aspecto mental de los competidores antes del selectivo estatal. “Hay muchas horas de entrenamiento detrás de este proceso. El objetivo es que lleguen bien preparados, pero sobre todo con la mentalidad adecuada para disfrutar esta competencia. Para nosotros ya son campeones por el esfuerzo que han demostrado”, concluyó.