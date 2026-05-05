Panamericano Marimba se destaca en Puebla

La Escuela de Tae Kwon Do Panamericano Marimba firmó una destacada participación en el Campamento Nacional Challenger 2026, celebrado en Puebla, donde logró subir al podio en múltiples ocasiones al conquistar tres medallas de oro, una de plata y dos de bronce.

Con la presencia de competidores de alto nivel, incluyendo medallistas nacionales e internacionales, el certamen representó una exigente prueba para los atletas chiapanecos, quienes respondieron con resultados positivos gracias a su preparación y disciplina.

En entrevista, el titular de la institución, Édgar Tony Abarca Cabrera, destacó la importancia de este tipo de eventos en el desarrollo deportivo de sus alumnos, resaltando el nivel competitivo que se vivió durante la justa.

“En este evento se dan cita medallistas nacionales e internacionales, hay mucho talento y gracias al esfuerzo de nuestros alumnos logramos regresar a casa con medallas, es muy satisfactorio ver su crecimiento deportivo”, expresó.

En cuanto a los resultados, dentro de la modalidad de combate, Hania Yailem Ríos Coutiño, Melanie Sofía Farrera Solís y Carlos Saúl Pérez Vicente se proclamaron campeones en sus respectivas categorías, adjudicándose la medalla de oro. Por su parte, Emiliano López Jiménez obtuvo la presea de plata, mientras que Hanna Martínez Gordillo sumó un bronce.

En la modalidad de formas, Miranda Martínez Gordillo también logró subir al podio al conseguir la medalla de bronce, completando así la cosecha de preseas para la delegación.