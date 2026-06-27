Panamericano prepara reto internacional

Con grandes expectativas y el firme propósito de poner en alto el nombre de Chiapas y México, un grupo integrado por diez atletas de las escuelas Panamericano Rep-Dom y Panamericano Copoya emprenderá el viaje rumbo a Estados Unidos para participar en el Campeonato Nacional de la Amateur Athletic Union (AAU), certamen que se llevará a cabo del 28 de junio al 4 de julio en Florida.

La delegación forma parte de la selección de la Federación Mexicana de Deporte Escolar (Femedees), organismo que reunirá a destacados exponentes nacionales para competir en uno de los torneos de mayor prestigio en el Tae Kwon Do internacional, donde se espera la presencia de cientos de artemarcialistas provenientes de distintos países.

El entrenador nacional y director de la Escuela Panamericano Rep-Dom, Juan Pablo Arias, señaló que el equipo llega con una sólida preparación, luego de meses de intenso trabajo físico, técnico y táctico, además de una constante participación en eventos nacionales que han permitido fortalecer la experiencia competitiva de cada uno de los integrantes.

Arias destacó que el principal objetivo será continuar con el desarrollo deportivo de los alumnos, enfrentándose a rivales de alto nivel que les permitan seguir creciendo en el alto rendimiento.

“Vamos con diez alumnos que cuentan con experiencia en competencias nacionales e internacionales. Son atletas comprometidos, disciplinados y con muchas ganas de trascender. Hemos trabajado intensamente la parte técnica y también el aspecto mental para afrontar este tipo de competencias. Estoy convencido de que darán lo mejor de sí y lucharán por conseguir medallas para Chiapas y para México”, comentó el entrenador.

Equipo

La representación chiapaneca estará integrada por Camila Monserrat Arias Cal y Mayor en la categoría cadetes -37 kilogramos; Paula Nicole Arias Cal y Mayor en infantil -27; Merydee Nicole Mijangos, cadetes -44; Estephany Antonella Velázquez Díaz, cadetes -59; Matteo Villalobos Ruiz, cadetes -49; Yamileth Arias Cal y Mayor, junior -44; Diana Camila Villatoro Espinosa, junior -49; Maya Luis Villatoro Espinosa, adultos -53; Xiomara Janeth Tapia Flores, adultos -67, además de Manuel Alejandro Zepeda, representante de Panamericano Copoya, quien competirá en la categoría junior -55 kilogramos.

Todos ellos buscarán aprovechar esta experiencia internacional para medir su nivel frente a destacados competidores, además de fortalecer su preparación rumbo a futuros compromisos nacionales e internacionales.

El entrenador también reconoció todo el esfuerzo de las familias de los deportistas, que han sido pieza fundamental para hacer posible este viaje y al respaldar cada etapa del proceso de preparación.

“Detrás de cada atleta existe un enorme sacrificio familiar. Agradecemos profundamente a los padres de familia por confiar en nuestro trabajo y hacer posible que sus hijos puedan vivir esta experiencia. Nosotros responderemos entregándolo todo sobre el tatami y representando con orgullo a nuestro estado y a nuestro país”, dijo.