Panamericano Rep-Dom clasifica a Brasil 2026

La delegación chiapaneca cerró su participación con siete medallas de oro, cinco de plata y tres de bronce, resultado que refleja el trabajo realizado por los atletas de Panamericano “Rep-Dom” y que además permitió a cuatro de sus representantes asegurar su clasificación a la justa mundialista.

Juan Pablo Arias, director de la escuela, destacó el desempeño de sus alumnos durante la competencia nacional, donde tuvieron la oportunidad de medirse con representantes de diferentes entidades del país y competir en uno de los principales eventos del calendario del deporte escolar.

“Hay mucho trabajo detrás de cada medalla, estoy muy orgulloso de cada uno de mis alumnos”, señaló Arias, quien resaltó que el resultado representa un logro importante para Chiapas.

Boletos

La clasificación al Mundial Sub-18 fue conseguida por Diana Camila Villatoro Espinosa, Cristopher González Leyva, Mario Josué Ovando Durante y Bryan Elías López de los Santos, quienes se colgaron la medalla de oro en sus respectivas competencias.

Además de los cuatro clasificados, Panamericano “Rep-Dom” consiguió otras tres preseas doradas durante la Gimnasiada Nacional. Maya Luisa Villatoro Espinosa, Camila Monserrat Arias Cal y Mayor y Estephany Antonella Velázquez Díaz también subieron a lo más alto del podio para completar la cosecha de siete campeonatos.

Las medallas de plata fueron obtenidas por Xiomara Tapia Flores, Mya Aitana Villatoro Espinosa, Regina Flores Pérez, Merydee Mijangos Enríquez y Luciana González García, quienes también contribuyeron al resultado general de la delegación.

Por su parte, Diego Rafael Natera Zayas, Paula Nicole Arias Cal y Mayor y Jade Valentín Penagos Jiménez completaron la cosecha con tres medallas de bronce.

Podios

El resultado representa una participación de 15 podios para la escuela chiapaneca, distribuidos en siete primeros lugares, cinco segundos y tres terceros, además de los cuatro lugares que representan el pase de sus atletas al Mundial Sub-18.

La competencia internacional está programada para celebrarse del 3 al 8 de diciembre en Brasil, donde los cuatro artemarcialistas buscarán representar a México después de haber conseguido su clasificación en la etapa nacional.

Para Panamericano “Rep-Dom”, el proceso internacional también podría tener presencia en el cuerpo técnico, ya que Juan Pablo Arias espera ser considerado para integrar el grupo de entrenadores de la selección nacional de la Federación Mexicana de Deporte Escolar (Femedees) durante el Mundial.

Con el resultado obtenido en Pachuca, la escuela chiapaneca da continuidad a un proceso que ahora tendrá como siguiente objetivo la preparación de sus cuatro clasificados para la competencia mundialista. La representación de Diana Camila Villatoro Espinosa, Cristopher González Leyva, Mario Josué Ovando Durante y Bryan Elías López de los Santos pondrá nuevamente a Chiapas en el escenario internacional del Tae Kwon Do escolar.