Panamericano Villaflores se coronó tricampeón

Con el sonido de los petos electrónicos, las técnicas de combate y el entusiasmo de cientos de familias, Playa del Sol se convirtió en el escenario de la tercera edición de la Gran Copa del Sol El Desafío de un Campeón, una fiesta del Tae Kwon Do que reunió a más de 700 competidores de Chiapas y Oaxaca en una jornada que combinó deporte, convivencia y el ambiente de la costa chiapaneca.

El encuentro fue organizado por la Escuela de Tae Kwon Do Panamericano Interdisciplinario Tonalá, bajo la dirección del profesor Juan Marcelino López Funez, quien destacó el cumplimiento de las expectativas y la respuesta de las delegaciones participantes.

“Fue una gran fiesta aquí en Playa del Sol, las familias y los entrenadores se fueron muy contentos. Le pusimos mucho empeño para que se desarrollara con mucha fluidez. Muy agradecido con todo el ‘staff’”, expresó el organizador al hacer un balance de las actividades.

Municipios participantes

La competencia convocó a representantes de Oaxaca y de los municipios chiapanecos de Comitán, Ocosingo, Tuxtla Gutiérrez, Villa Corzo, Villaflores, Ocozocoautla, Berriozábal, Acala, Cintalapa, Jiquipilas, Arriaga, Huixtla y Tapachula, además de los anfitriones de Tonalá, quienes dieron muestra del crecimiento y la diversidad del Tae Kwon Do en la región.

López Funez agradeció la colaboración de las empresas locales que se sumaron a la iniciativa, así como el respaldo del presidente municipal de Tonalá, Manuel de Jesús Narcía Coutiño. Subrayó que la continuidad de la Copa ha sido posible gracias al compromiso de personas y organizaciones que respaldan el deporte año con año.

“Este evento no sería posible sin amigos y amigas que año con año nos apoyan. Es un evento hecho con mucho cariño. En Tonalá hay mucho talento, gente comprometida con el deporte”, señaló.

Las actividades comenzaron con la modalidad de motricidad, enfocada en las categorías infantiles y en la que los más pequeños tuvieron la oportunidad de mostrar sus habilidades y dar sus primeros pasos en el ámbito competitivo. Posteriormente se desarrollaron las pruebas de formas y los combates con petos electrónicos, estos últimos con la participación de exponentes de cintas negras.

Durante la jornada, el organizador estuvo acompañado por el secretario de Juventud y Deporte Municipal de Tonalá, Carlos Miguel Morales Arjona; el presidente nacional de Tae Kwon Do Panamericano, Édgar Tony Abarca Cabrera; el presidente de la Asociación de Deporte Escolar, Walter Abarca Cabrera, así como medallistas nacionales e internacionales que dieron realce a la competencia.

Luego de acciones intensas sobre el tatami, llegó el momento de reconocer el esfuerzo de las escuelas participantes. En la categoría de instituciones foráneas, el equipo de Sipshin Tae Kwon Do, de Oaxaca, se adjudicó el campeonato.

En el sector de escuelas de Chiapas, Panamericano Villaflores volvió a demostrar su dominio y conquistó el primer lugar para alcanzar el tricampeonato de la Gran Copa del Sol. Panamericano San Sebastián, de Comitán, ocupó la segunda posición; Panamericano Leones, de Cintalapa, se quedó con el tercer puesto, y Panamericano Gladiadores, de Ocozocoautla, finalizó en el cuarto sitio.

De esta manera, la Gran Copa del Sol cerró su tercera edición con una amplia participación y un ambiente familiar, consolidándose como un espacio para impulsar a las nuevas generaciones, fortalecer la convivencia entre escuelas y reconocer el talento de quienes practican el Tae Kwon Do en el sureste del país.