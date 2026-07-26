Panteras afronta doble participación

El equipo Panteras protagonizó una intensa jornada de actividad al disputar dos encuentros durante la tercera fecha del Campeonato Deportycosas 2026 de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA), celebrada este sábado en la cancha de Las Canchitas, donde consiguió una victoria y sufrió un descalabro.

El conjunto felino abrió su participación enfrentando a Real Chiapas A en un duelo de gran intensidad. Panteras tomó la iniciativa desde el primer set al imponerse por marcador de 25-18, gracias a un juego sólido tanto en la red como en la recepción.

Para el segundo parcial, Real Chiapas ajustó su estrategia y respondió con autoridad para llevarse el episodio por 25-11, obligando a definir el partido en un tercer set.

Triunfo

Lejos de resentir el empate, Panteras recuperó el control del juego en el momento decisivo. Con mayor concentración y aprovechando los errores de su rival, los felinos sellaron la victoria con un 15-11, adjudicándose un importante triunfo en tres sets, dentro de la fase regular del certamen.

Sin descanso

Sin mucho tiempo para el descanso, Panteras regresó a la cancha para afrontar su segundo compromiso de la jornada, frente a Místicos VC, en el que el desgaste físico comenzó a reflejarse tras el esfuerzo hecho en el primer partido.

A pesar de mantenerse competitivo durante buena parte del encuentro, el conjunto felino no logró contener el ritmo impuesto por Místicos VC, que mostró mayor contundencia en los momentos clave para quedarse con la victoria en sets consecutivos por parciales de 25-22 y 25-18.

Con un saldo de un triunfo y una derrota, Panteras cerró una exigente doble participación durante la fecha 3 del Campeonato Deportycosas 2026, demostrando capacidad para competir en encuentros consecutivos y manteniéndose como uno de los equipos protagonistas del torneo que organiza la Liga OMA.

La actividad continuará en las próximas jornadas, en las que el conjunto buscará mantener el buen nivel mostrado y seguir sumando resultados que le permitan mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la competencia.