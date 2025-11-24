Panteras celebra doble triunfo en la jornada 6

La jornada número 6 de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Prof. Alfredo Ovilla Martínez dejó como uno de sus principales protagonistas al conjunto de Panteras, que este fin de semana consiguió dos triunfos importantes durante la actividad disputada en la cancha de la colonia Popular. Con una actuación sólida y mayor estabilidad en su sistema colectivo, el equipo felino dio un paso significativo en la tabla general, consolidando un avance que venía construyéndose desde semanas anteriores.

Primer duelo

El primer compromiso de Panteras fue ante Scorpions, rival que salió a presionar desde el servicio y trató de romper la estructura defensiva del conjunto felino. El duelo se desarrolló con un ritmo parejo en el set inicial, donde ambos cuadros intercambiaron ataques constantes y mantuvieron la mínima diferencia en el marcador. Fue en la recta final donde Panteras encontró mejores soluciones tácticas y cerró el episodio con un apretado 26-24, aprovechando su orden en la red y el control sobre los balones largos.

Para el segundo set, Panteras mostró mayor determinación, ajustó su recepción y generó ataques más profundos que desgastaron a Scorpions. La presión ejercida desde la línea de servicio y la buena lectura defensiva marcaron la diferencia, permitiéndoles tomar ventaja desde las primeras rotaciones. El equipo cerró el parcial por 25-17, asegurando así la victoria en dos sets y sumando puntos clave en su camino por mantenerse entre los aspirantes de la competencia.

Su segundo enfrentamiento del día estaba programado ante Kanguros A; sin embargo, el rival no se presentó al llamado inicial, por lo que Panteras obtuvo la victoria por default, con marcadores oficiales de 25-00 y 25-00, conforme al reglamento de la Liga Municipal. Aunque no hubo actividad sobre la duela, el resultado representa un impulso importante para el equipo, que capitaliza así una jornada perfecta con dos triunfos registrados en las actas oficiales.

A la cima

Con esta doble victoria, Panteras se coloca en los primeros planos de la tabla general, demostrando regularidad y un crecimiento constante en su funcionamiento colectivo. La Liga Oficial Municipal Prof. Alfredo Ovilla Martínez continúa mostrando un nivel competitivo alto, con equipos que responden semana a semana y con una afición que se mantiene atenta al desarrollo del torneo. Panteras, por su parte, llega a la mitad del certamen con argumentos sólidos para pensar en una clasificación a instancias finales.