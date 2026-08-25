Panteras consigue dos triunfos clave

La actividad del Campeonato de Copa Deportycosas 2026 Femenil continúa elevando la intensidad conforme avanza la competencia, y este fin de semana la cancha de la colonia Popular fue escenario de una jornada 8 cargada de emociones y resultados que mantienen abierta la pelea dentro del certamen.

Uno de los encuentros más cerrados de la jornada fue protagonizado por Real Chiapas y Felinas. El primero se quedó con el triunfo después de tres sets, en un juego que comenzó con gran paridad. Las chiapanecas se llevaron el primer parcial por 27-25, pero Felinas respondió con autoridad en el segundo, imponiéndose 25-11.

Con el duelo definido en el tercer episodio, Real Chiapas mantuvo la concentración y consiguió cerrar el partido con un 15-8 para quedarse con la victoria.

Recompensa

Felinas tuvo oportunidad de recomponer el paso durante la misma jornada y respondió con otro encuentro de tres sets, esta vez frente a Freyas. El cuadro felino comenzó con ventaja al ganar 25-18, aunque Freyas reaccionó en el segundo parcial y logró emparejar las acciones con un cerrado 25-23.

El tercer periodo volvió a favorecer a Felinas, que encontró la manera de resolver el partido y se impuso por 15-6 para sumar un triunfo importante.

Doble triunfo

Por su parte, Panteras tuvo una jornada perfecta al conseguir dos victorias. En su primer compromiso enfrentó a Freyas, equipo al que derrotó en sets corridos con parciales de 25-17 y 25-16. Panteras mostró consistencia durante ambos episodios y evitó que su rival pudiera llevar el juego a un tercer episodio.

Más tarde, Panteras volvió a la cancha para medirse con Real Chiapas y nuevamente consiguió imponerse en dos sets. En esta ocasión, el marcador fue de 25-10 y 25-6, resultado que confirmó el buen momento del conjunto y le permitió cerrar la jornada con doble triunfo.

El último encuentro de la fecha 8 estuvo a cargo de Odiseas y Adlers. En un partido que también se definió en dos sets, Odiseas logró mantener la ventaja durante los momentos importantes para quedarse con la victoria por parciales de 25-20 y 25-23.

Con estos resultados, la octava jornada del Campeonato de Copa Deportycosas 2026 Femenil dejó una intensa actividad en la cancha de la colonia Popular y demostró que cada duelo comienza a tomar mayor importancia conforme avanza el torneo.

Los equipos continuarán trabajando para llegar en mejores condiciones a las próximas fechas, mientras la competencia femenil mantiene el ritmo y ofrece duelos cada vez más disputados.