Panteras consiguió una importante victoria en la tercera jornada del Campeonato de Copa 2026 Sergio Rafael Gómez, organizado por la Liga Oficial Municipal de Voleibol Prof. Alfredo Ovilla Martínez, luego de superar en dos sets a Adlers Juvenil, en encuentro celebrado este sábado en la cancha 2 del parque deportivo Caña Hueca.

El conjunto felino mostró superioridad desde el arranque del compromiso, con un juego ordenado y efectivo que le permitió tomar rápidamente el control de las acciones. A través de buenos servicios, recepción y definición en la red, Panteras fue construyendo una ventaja que complicó las aspiraciones de su rival.

Primer set

Durante el primer set, las ganadoras encontraron espacios para desarrollar su ofensiva y aprovecharon las oportunidades para sumar puntos, mientras que Adlers Juvenil tuvo dificultades para contener los ataques y mantener la regularidad en sus recepciones.

La diferencia quedó reflejada en el marcador, pues Panteras se adjudicó el primer parcial por 25-10, resultado que le permitió tomar ventaja en el encuentro y llegar con confianza al segundo episodio.

Segundo asalto

Para el segundo set, Adlers Juvenil intentó mejorar su funcionamiento y presentó una mayor resistencia, buscando ajustar su recepción y responder a los ataques de las felinas. Sin embargo, Panteras mantuvo el ritmo de juego y continuó mostrando contundencia en sus remates, además de aprovechar los errores no forzados de sus adversarias.

Aunque el conjunto juvenil consiguió mantenerse más cerca en el marcador durante algunos pasajes del parcial, las felinas conservaron el control y evitaron que el encuentro se extendiera a un tercer set.

Finalmente, Panteras cerró el segundo episodio con parciales de 25-17 para sellar la victoria en sets consecutivos, con marcador global de 2-0.

De esta manera, la escuadra felina sumó un resultado positivo dentro de la jornada 3 del Campeonato de Copa 2026, certamen que rinde homenaje a Sergio Rafael Gómez y reúne a distintos representativos del Voleibol municipal.

El encuentro permitió observar el buen funcionamiento colectivo de Panteras, que encontró en la coordinación de sus jugadoras, la efectividad de sus servicios y la contundencia de sus ataques las principales herramientas para quedarse con el triunfo.

Por su parte, Adlers Juvenil tendrá la oportunidad de ajustar detalles en su funcionamiento para sus siguientes compromisos, luego de enfrentar a un rival que supo imponer condiciones desde el primer servicio.