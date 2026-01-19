Panteras regresa con triunfo a la actividad

Después de más de tres semanas sin actividad, el Campeonato de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Prof. Alfredo Ovilla Martínez (OMA) en su rama femenil volvió a encender la emoción en la duela, marcando un esperado regreso que trajo consigo novedades importantes tanto en lo deportivo como en lo organizativo. La reanudación se dio con un encuentro que no pasó desapercibido y que significó el inicio de una nueva etapa para el certamen.

El duelo entre Siete y Panteras fue el encargado de abrir esta jornada de retorno, con un partido que tuvo intensidad desde el primer saque. Panteras mostró mayor orden colectivo y efectividad en los momentos clave, imponiéndose en dos sets con parciales de 25-15 y 25-19, resultado que le permitió sumar un triunfo valioso en el arranque de esta nueva fase del campeonato.

Nueva sede de la liga

Más allá del marcador, el encuentro tuvo un significado especial al celebrarse en la Escuela Primaria Camilo Pintado, recinto que se estrenó oficialmente como nueva sede de la liga. La adaptación a este espacio fue positiva, con buena respuesta de los equipos y presencia de aficionados que acompañaron el regreso del Voleibol municipal, generando un ambiente familiar y competitivo.

El receso previo, que se extendió por más de tres semanas, sirvió para ajustes administrativos, calendarización y mejoras logísticas, elementos que se vieron reflejados en el orden mostrado durante la jornada. Para los equipos, el retorno representó también una prueba física y mental, al reencontrarse con el ritmo de competencia tras la pausa.

La Liga OMA reafirma así su compromiso con el desarrollo del Voleibol en el ámbito municipal, apostando por nuevas sedes y por mantener activa una competencia que ha sido semillero de talento y punto de encuentro para jugadores, entrenadores y familias. Con este regreso, el Campeonato de Liga retoma su curso y se encamina a una etapa decisiva, donde cada partido comenzará a marcar diferencias en la tabla y en las aspiraciones de los equipos participantes.