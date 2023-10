Paolina Bonifaz, la diosa de las pesas

Compagina su faceta como atleta con su profesión como licenciada en Ciencias de la Comunicación y en Seguridad Pública. Diego Pérez/CP

En busca de la perfección y de seguir haciendo historia en el deporte de Chiapas y de México, la atleta Olga Paolina Gloria Bonifaz centra sus esfuerzos en llegar al Olimpo del Fisiculturismo: el Mr. Olympia 2024.

Las arduas sesiones de entrenamiento en el O2 Gym, la dieta rigurosa que le exige comer hasta seis veces al día y las horas de descanso que debe encontrar sin descuidar su labor profesional, son un aliciente más rumbo al gran objetivo de presentar su perfecta figura en la tarima que encumbró la carrera del legendario Arnold Schwarzenegger, poseedor de siete títulos de Mr. Olympia.

Hoy a sus 40 años de edad, Paolina tiene grandes sueños por cumplir, el más próximo a cristalizar en el año venidero y que incluso sea el propio Arnold quien le entregue un nuevo trofeo de campeona.

De momento la impulsa el título de campeona en la categoría Women Physique y Overrall —además de un segundo lugar en Woman BodyBuilding y cuarto en Fitness Figura— en la “Worldwide North American Championships 2023” que ganó este año en Pittsburgh, Estados Unidos, logros que han hecho resonar su nombre en el estado, a nivel nacional e incluso en los Estados Unidos, pues obtuvo su carnet profesional de la IFBB Pro League que cuenta con el aval del propio Schwarzenegger.

Sobre estos logros y sus futuros planes Paolina habló largo y tendido para “Cuarto Poder”, dejando entrever en cada sonrisa la emoción latente por lo vivido y la ilusión de seguir su ascenso hacia el Olimpo.

-Paolina, ¿cómo iniciaste en el mundo del Fisiculturismo?

“Soy de Comitán, ahí fue mi primera vez en un gimnasio y la verdad inicié porque toda mi vida me han gustado los deportes; por ejemplo, mido 1.50 (metros) y formé parte del equipo de Basquetbol de Comitán, entonces siempre me han gustado los retos y empecé porque era muy flaquita y pensé: ‘si me meto a las pesas voy a crecer y me voy a ver más llenita’ y así fue como experimenté esa parte y desde los 15 años no lo he dejado y se volvió parte de mi vida, empezó como un hobby y ahora es parte de mi vida… yo siempre digo que soy una mujer ordinaria, pero tengo un sueño extraordinario que es poder lograr estas dos facetas, de poder trabajar en mi vida profesional y la parte profesional del deporte, que es muy difícil porque los profesionales solo se dedican a entrenar, dormir y comer”.

-¿Y cuántos años llevas practicando tu deporte y qué es lo que más te gusta de él?

“Más de diez años y lo que más me gusta es que me ha dado un control mental absoluto, es decir, si tu puedes dejar de comer todo eso que te encanta, puedes hacer todo en la vida. O sea que controlas la mente y no la mente te controla a ti y eso en la vida personal me ha ayudado muchísimo en mi trabajo, en la vida diaria y yo controlo mi mente, entonces esa es la parte más bonita del Fisicoculturismo”.

-¿Cuántas horas entrenas al día y en qué más consiste tu preparación?

“La comida es lo más importante, no ponemos un número, pero siempre se habla de un 70-30, es decir, el 70 (por ciento) es la comida y el 30 es el ejercicio. Hay gente que me dice: ‘seguro estás horas en el gimnasio para lograr ese cuerpo’ y no, yo estoy de una hora y media a dos horas, ¡pero estoy entrenando, no estoy viendo el celular o tomándome fotos! Entonces entreno poquito, pero de lunes a domingo, los 365 días del año, sea cumpleaños o días festivos, como seis veces al día y ya eso es parte de mi vida, ya no me cuesta, ya no es un sacrificio para mí y eso es lo más importante, la comida, para ver estos resultados”.

-¿Quién te entrena y cómo es esa relación con tu entrenador para ser una buena atleta?

“Sebastián (Álvarez) es mi entrenador, él es de Venezuela pero vive en Estados Unidos, se dedica a preparar a atletas que van a la Olimpiada y tiene una lista infinita de mujeres que han ganado carnets. Yo tengo menos de un año con él y ya me hizo ganar mi carnet cuando hay atletas que llevan años intentando y no lo ganan, y sí, tenemos una buena mancuerna porque es un coach muy sensible, está pendiente de ti todo el tiempo porque es un entrenamiento en línea y es muy importante tener a alguien que te guíe, pero alguien profesional porque se trata de tu salud y de tu cuerpo y eso lo digo para muchos que luego contratan a gente de algún gimnasio, a algún entrenador y están jugando con su vida porque esto se trata de salud y para que tengan resultados tienen que ir con un profesional”.

-Y aparte la disciplina porque un entrenamiento en línea tú lo tienes que ejecutar, sin saltarte nada de lo que tu entrenador planeó…

“Exactamente, depende del atleta. Tú podrás engañar a tu coach, pero a ti no te engañas”.

-Paolina, ¿y has enfrentado algún tabú por practicar el Fisicoculturismo?

“Sí, fíjate que hace unos días estaba pensando en el machismo en el Fisicoculturismo y sí que lo hay, este es un deporte de hombres, genéticamente las mujeres no estamos diseñadas para crear masa muscular porque la testosterona es lo que te hace la producción, nosotras sí la producimos, pero en cantidades mínimas. Entonces siempre cuando vemos una mujer musculosa lo que hacemos es decir: ‘Ay, parece hombre’, ‘ay seguro se pone sustancias’, o no damos crédito cuando hay este tipo de reconocimientos y decimos: ‘¡Sí pero es mujer, no vale!’ O sea que no tiene tanta importancia porque no es un hombre y no tiene tanta fuerza como un hombre. Entonces sí hay machismo en este deporte, sí desacreditamos el esfuerzo de las mujeres y al contrario, cuando vemos a un mujer Fitness o musculosa tiene el doble de reconocimiento por lo que te comento de la genética y en la vida diaria además tenemos más actividades: somos mamás, tenemos trabajo, tenemos que hacer cosas de casa ¿y además entrenar y competir? ¡Entonces es un doble esfuerzo!”.

-¿Entonces invitarías a más mujeres para que lo practiquen?

“¡Sin duda! Hay más mujeres que compiten, pero la verdad es un porcentaje inferior al de los hombres. No sé si son miedos, si son tabúes de que me voy a ver como hombre, y no es así porque además hay diferentes categorías, para niñas más delgaditas o enfocadas en las piernas, etcétera. Pero más que competir, practicar el deporte es importante y tener una vida sana, comer diario sano y qué mejor prevención para la vejez”.

-En este sentido ¿qué opinas del caso de la actriz mexicana Vanessa Guzmán, que de las novelas pasó a ser una campeona del Fisicoculturismo?

“Es adictivo. Es adictivo porque empiezas a ver resultados, te empiezas a ver físicamente fuerte, entonces creo que eso te va jalando y tu sabes que el deporte genera adrenalina y todas estas hormonas de la felicidad y todos queremos estar en un lugar que nos hace feliz y el ejercicio, el deporte y las pesas te hacen feliz”.

-Oye, Paolina ¿y cuáles son tus máximas satisfacciones en el deporte, ganar el título en Estados Unidos fue tu momento cumbre hasta ahora?

“Realmente yo en este deporte paso desapercibida en Chiapas por lo menos, porque es un grupo muy chiquitito de fisicoculturistas que destacan o están compitiendo regularmente, entonces realmente ahora el espacio que le están dando a este deporte, no a mí, sino al deporte, es cuando más se me han estado acercando, papás, mamás y jovencitas para preguntarme sobre este deporte y los tabúes que hay al respecto.

Pero satisfacciones han sido muchísimas, por ejemplo ser una mujer disciplinada, eso me lo ha dado el deporte, no me lo pudo dar nadie más. Además, tengo la herencia de mi madre que es bailarina de ballet y ella fue la que me indujo a las artes, a la disciplina, entonces eso es una gran satisfacción para mí y poder hacer la dualidad de la que te hablo, que quiero dejar muy en claro, trabajar y poder dedicarte a un deporte profesional, poder dedicarte a esas dos cosas al mismo tiempo me parece que es algo muy difícil de hacer, pero se puede lograr”.

-Finalmente, y con toda la repercusión de tu logro, ¿cómo te ha caído la fama?

“Todo sigue igual, nada más tengo más ilusiones, ese es el único cambio que ha tenido mi vida. Me ilusiona poder ir al Mr. Olympia, conocer a Arnold (Schwarzenegger) y que él te entregue un premio para mí sería lo máximo, y se crearon más ilusiones en mí, pero también me da la oportunidad de poder ser la voz de muchos jovencitos y jovencitas que llevan todos los años compitiendo y que no son vistos, que no son apoyados y que tienen miedos. ¡Quiero que vean a través de mí que no hay que tener miedos y que hay que arriesgarse y lanzarse!

Alguna vez platicaba que había mucha gente con talento, pero esa gente no se desarrollaba por el miedo, entonces ojalá y me puedan escuchar muchos jóvenes que practican este deporte a que sigan, a que no se desanimen porque esto es de victorias y derrotas, yo competí muchas veces y perdía, pero no desistía y seguía porque me decía que en algún momento iba a llegar. Tengo 40 años y llevo más de una década compitiendo y preparándome y llegó mi momento porque no es suerte, es tener el momento preciso y que te agarre preparado”.