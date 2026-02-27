Par de goleadas en jornada reducida

Pese a que solamente pudieron disputar dos encuentros en la fecha 6 del Torneo Supremo de la Liga Guerrero Zoque, las emociones no faltaron y los goles cayeron a racimos en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente de esta capital.

Destacó la victoria del Deportivo Rayo, por 8-5 sobre su similar de Nadro FC, en un duelo que cumplió las expectativas. Jesús Jiménez tuvo una actuación crucial en el triunfo de los eléctricos al convertir cuatro dianas, mientras que Rodrigo Pérez y Luis Alcázar se despacharon con sendos dobletes. Del lado del rival marcaron Ángel de la Cruz (2), Diego Cruz, Camilo Adal y Ever Villafuerte.

En el otro partido, Cuervos FC picoteó por 12-6 al conjunto de Porto FC, en una excelsa actuación. Luis Jiménez lideró los esfuerzos del cuadro emplumado con póker de goles, pero Enrique Palacios no se quedó atrás al aportar un “hat-trick”; Wilber Hernández puso un doblete y con un tanto figuraron Josué Balcázar, Rudy Gómez y Ángel Hernández.

Del lado opuesto destacó la actuación de Omar González con un triplete, mientras que Rodolfo Salinas puso un par de anotaciones, y con un gol apareció Mauricio Ramírez.

Partidos postergados

Lamentablemente las acciones de la jornada ya no pudieron continuar debido a que las luminarias del campo presentaron un fallo y por ello tuvieron que ser suspendidos cuatro encuentros.

Los duelos que tendrán que ser reprogramados para fecha posterior son los siguientes Hull City FC-Leyendas CA, Chamacos DV-Sporting FC, Leones Negros-Rayo Vallecano y Reyes FC-Cinepolocos FC.

Los clubes que no se vieron afectados por la situación fueron Galácticos 3.0 y Deportivo La Esmeralda, a los que les correspondió jornada de descanso.