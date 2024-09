Para Klinsman Calderón fue una noche soñada

Calderón compartió su sentir tras debutar como futbolista de Jaguares FC. Carlos López/CP

Emocionado por convertirse en el primer anotador en la nueva época de Jaguares y por el gran apoyo de la afición felina se manifestó el delantero colombiano Klinsman Calderón.

“La verdad, muy feliz porque fue una noche soñada. Jaguares es muy grande, ya se pudo notar con la hinchada que quiere mucho a esta institución”, mencionó el goleador, y reconoció que estaba muy ansioso por debutar con la camiseta naranja.

Afortunadamente, todo salió bien, pues se pudo ganar y aportar par de goles para la causa. “La verdad, mucha felicidad, te lo puedo jurar por mi familia que está lejos y me da nostalgia, esto es un sacrificio, pero ha valido la pena. Llevo mucho tiempo soñando que quería marcar y ser el primero para esta nueva era, entonces estoy muy feliz y muy agradecido con el equipo porque gracias a ellos es que puedo macar”, expresó.

En este mismo tenor, el goleador reconoció que le motiva competir por su tercer título de campeón goleador en la Liga Premier, más ahora que inició la campaña anotando. “Siempre me había costado en las primeras fechas, no se daba a veces, es la primera vez que arranco con un doblete, y muy agradecido con Dios, con la vida y con el equipo, que sin ellos no sería nada”, agregó.

Ante cámaras y micrófonos, Klinsman compartió la confianza que tiene hacia su técnico, Alfredo Durán, quien —aseguró— tiene sangre de campeón y les da confianza a los jugadores, algo a lo que buscan responder.

“Es un equipo que es nuevo, somos pocos los que quedamos del proyecto anterior de Cafetaleros, pero cada uno de los que ha llegado, quizás por ahí no sabíamos lo qué significaba Jaguares, pero vimos hoy qué significaba el equipo”, sentenció.