Para Trejo la prioridad es seguir sumando

Con una racha de siete partidos al hilo sumando puntos, Jaguares FC se mantiene en la pelea por los primeros lugares del Grupo 3.

No obstante, el margen de diferencia con respecto a sus rivales del pelotón es mínimo, por lo cual el equipo debe enfocarse en seguir sumando unidades.

Así lo consideró el entrenador felino, Carlos Trejo, tras el empate de la fecha 11 ante el superlíder, Racing de Veracruz y si bien reconoció que le quedó una sensación amarga —porque pudieron haber ganado el partido— le gustó el funcionamiento del equipo.

“Seguimos sumando, tenemos que seguir sobre esa inercia, seguir trabajando, mejorar en los detalles y la verdad que aparte de Racing todos estamos a uno o dos puntos”, remarcó.

Por ende —dijo— Jaguares FC se enfoca ahora en sus próximos encuentros ante Chapulineros de Oaxaca y en casa contra Celaya, en el cierre de la primera vuelta.

De igual forma, consideró que el Grupo 3 es el más difícil de toda la Liga Premier FMF, con clubes como Pioneros de Cancún, Inter Playa del Carmen, Celaya FC y Racing de Veracruz.

“Esos equipos juegan por ascender y es un grupo muy complicado, ves a los otros, son tres o cuatro y aquí tienes seis que están bien armados para pelear por el ascenso”, opinó.

Balance favorable

Hasta hace unas semanas, al interior de Jaguares FC se hablaba de lo difícil que sería el tramo de campaña en el que enfrentaron a Deportiva Venados, Tapachula FC y Racing, logrando al final par de victorias y un empate, para un balance de 7 puntos.

En este sentido, el entrenador reconoció que el balance fue mejor de lo pensado y ahora hay que aprovechar que el equipo está en buen momento.

“Es la inercia que agarró el equipo y la verdad ahorita que llevamos estos siete puntos vamos a seguir, tratar de sacar los seis puntos que quedan o ahorita que vamos a Oaxaca y después que recibimos acá a Celaya”, sentenció.