Parabrisas conquista el título de Copa

Contundencia y calidad acompañaron a Parabrisas La Estrella Blanca a la conquista del título de Copa de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla, venciendo 6-1 a Titán FC en la final realizada en el campo de La Herradura.

El cuadro que lidera José Otilio Pérez se incorporó a la competición ya avanzada la temporada, pero alcanzó los puntos suficientes para calificar a la fase de finales, mostrando su poder goleador, al grado que, en semifinales arrolló a Bucaneros FC por 7-1 para llegar envalentonado a la final.

Primer tiempo

El ataque de Parabrisas se apoyó sobre todo por la banda derecha con desbordes de Óscar Penagos y el acompañamiento de Juan Martínez.

El cuadro cristalino abrió el marcador apenas en el minuto cinco del primer tiempo, en un arribo por derecha y definición de Óscar Ocaña “Capibara” para poner los cartones 1-0.

Aunque su rival intentó responder y tuvo una clara ocasión en un cabezazo en el área chica que salió descompuesto, no pudo evitar el segundo tanto.

Óscar Penagos levantó al público de sus asientos para festejar su golazo, en un disparo cruzado desde fuera del área que superó la estirada del portero para el 2-0 en el marcador al minuto 24.

Al 35’, Parabrisas amplió la brecha en el marcador con una gran acción individual de Martínez, quien condujo la pelota desde su medio campo, eludió rivales y entró al área para resolver con un cañonazo cruzado para el 3-0 con el cual se fueron al descanso.

Segundo tiempo

Para el complemento Titán FC salió con todo y estuvo cerca de descontar en un mano a mano que el portero salvó de milagro en un gran achique.

Parabrisas en cambio no perdonó y al 50’ puso el 4-0 en un balón al espacio que Brayan Narváez resolvió con tiro cruzado.

Un par de minutos después cayó el 5-0 de Luis Mendoza en una acción colectiva que culminó con remate en el área chica.

Al 60’ Oscar Penagos convirtió otro golazo en un disparo de media distancia que pegó en el poste y se fue al fondo de la portería.

El gol de la honra para el Titán FC llegó al 65, a través de un penal ejecutado por David Jonapá para el 6-1.

Las entradas ríspidas y el fuerte calor se conjugaron para un conato de bronca sobre el final para que la terna arbitral optara por la salomónica decisión de expulsar a un jugador por bando y reanudar el encuentro, pero el marcador ya no se movió y de esta forma Parabrisas conquistó la Copa.