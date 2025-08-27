Parabrisas La Estrella Blanca, sin piedad

Garra, determinación y contundencia llevaron a la oncena de Parabrisas La Estrella Blanca a golear 11-1 a Gladiadores FC, dando así un importante paso en su aspiración de lograr el título y el ascenso en la segunda división de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla.

En duelo celebrado en el campo uno del parque recreativo Caña Hueca de Tuxtla Gutiérrez, el conjunto comandado por José Otilio Pérez desplegó el juego ofensivo que lo caracteriza, pero en esta ocasión tuvo la puntería más fina de lo acostumbrado, guiados por Leonardo Pérez y Óscar “Capibara” Ocaña, pues ambos elementos de los “cristalinos” aportaron tripletes para desatar la euforia en las tribunas y zona técnica del equipo.

Por su parte, Juan “Vitola” Merchant destacó también en el campo al anotar un doblete, complementando la goleada jugadores como Ramón Mayorga, Néstor Barbosa y Fernando Poblete.

Primer tiempo decisivo

El encuentro se definió prácticamente en los primeros 45 minutos, pues en el momento en que se fueron al descanso, el marcador ya apuntaba un 7-0 incontestable para Parabrisas, lo que incluso le permitió hacer algunas variantes en su dibujo inicial.

Con la holgada diferencia a su favor, se dedicaron a dosificar esfuerzos, pero sin negarse a ir al ataque por más anotaciones, al tiempo de evitar caer en el juego brusco que en su desesperación comenzaban a mostrar algunos “gladiadores” del equipo rival.

Cuando el resultado estaba en 10-1, Leonardo Pérez, quien fue un pesadilla para la defensa de Gladiadores, fue derribado en el área penal, y el árbitro no dudó marcar la pena máxima. Fue el mismo jugador el encargado de poner la cereza del pastel con el 11-1 definitivo, en un partido que terminó con lluvia y no solo de goles en el húmedo terreno de juego.

Rival por definir

Será en los próximos días cuando la Liga Independiente dé a conocer las fechas y horarios de la siguiente ronda de Liguilla por el ascenso, si bien se sabe que este torneo entrará en pausa para dar paso al campeonato de Copa, donde Parabrisas podrá demostrar si tiene el plantel suficiente para buscar el “doblete” conquistando los trofeos en ambas competencias.