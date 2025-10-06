Parabrisas logra el “doblete” en 2ª División

Parabrisas La Estrella Blanca completó la obra al conseguir e doblete en la 2ª División de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla, conquistando el título de Copa una semana atrás y el campeonato liguero, con ascenso incluido, este domingo.

Para lograrlo ganó la Final del Torneo de Liga a Bucaneros FC, con un incontestable 6-0 sobre Bucaneros FC, en duelo celebrado en el campo 1 de Caña Hueca.

Primer tiempo lapidario

Fiel a su estilo de juego el cuadro que lidera José Otilio Pérez salió volcado al frente y apenas al minuto 12 abrió el marcador con un golazo de Juan Martínez para el 1-0.

Al minuto 18 Parabrisas anotó el 2-0 en un pase filtrado por la izquierda para Bryan Narváez, quien recortó al portero y mandó la pelota al fondo.

Al minuto 34 Óscar Penagos erró una acción clarísima con el arco abierto de par en par, echando la pelota por encima. Pero sólo un minuto pasó para redimirse, con un balón filtrado por la izquierda, que Penagos resolvió con remate por abajo para el 3 a 0.

Y antes de irse al descanso (minuto 44), “Vitola” Martínez apareció otra vez en el área recibiendo un pase filtrado, recortando al portero y enviando la pelota al fondo para el lapidario 4-0.

Dos goles más a la cuenta

Para el segundo tiempo Parabrisas mantuvo sitiado a su rival, que vio estrellarse dos balones a los postes en los minutos iniciales.

Pero el 59’ vino el 5-0, en un pase filtrado por la izquierda que Nárvaez resolvió con toque a las redes.

La feria de goles continuó y al minuto 65 vino el 6-0 de Martínez con un potente cañonazo de media distancia para firmar además su “hat-trick”.

Festejo en grande

Finalizadas las acciones, la directiva del campeonato que preside Luis Gordillo Domínguez, realizó la premiación oficial, entregando medallas y trofeos a jugadores y directivos de ambos clubes.

Además se entregó el trofeo al mejor equipo de la campaña regular, Santa Ana Jr., así como al campeón de goleo individual, que fue Mario Vázquez con 14 goles anotados.