Parabrisas quiere ganar todo

El conjunto de Parabrisas La Estrella Blanca sigue firme en su objetivo de conquistar todos los títulos en disputa dentro de la Liga Independiente de Futbol. Luego de su reciente clasificación a las semifinales del Torneo de Liga, se instaló en la misma instancia, pero del Torneo de Copa, tras imponerse con autoridad por 7-1 ante Deportivo Tadeo, demostrando que atraviesa por un gran momento y que es uno de los favoritos para llevarse el campeonato.

El partido se celebró en la cancha principal de Caña Hueca, escenario donde los "cristalinos" han mostrado un estilo de juego muy definido que se ha convertido en su sello característico. Con una propuesta basada en la circulación rápida de balón, triangulaciones en mediocampo y ataques constantes por las bandas, Parabrisas volvió a desplegar un futbol vistoso y efectivo, respaldado por jugadores que aportan calidad en todas las líneas.

Desde los primeros minutos, La Estrella Blanca impuso condiciones. Con dominio absoluto, Fernando Poblete y Adrián Astudillo se encargaron de marcar los primeros dos tantos que parecían encaminar a su equipo a una victoria cómoda. Sin embargo, Deportivo Tadeo reaccionó y, con determinación, descontó antes de irse al descanso, para colocar el 2-1 y dejar el duelo abierto de cara a la segunda mitad.

Durante el medio tiempo, Parabrisas ajustó su estrategia. La charla técnica surtió efecto, pues el equipo regresó al terreno de juego con otra mentalidad y con la determinación de liquidar el encuentro.

Segundo tiempo

Apenas iniciada la segunda parte, Óscar Penagos se convirtió en la figura del partido al anotar dos goles en menos de diez minutos, para así ampliar la ventaja a 4-1 y terminar con el ímpetu de su rival.

El golpe anímico fue determinante. Deportivo Tadeo, que había mostrado resistencia en la primera parte, comenzó a desdibujarse en la cancha, acumulando errores y desgastándose físicamente.

Aprovechando la situación, Parabrisas siguió atacando sin bajar la intensidad. Juan Merchant, al minuto 66, se sumó a la lista de anotadores con una definición certera, seguido por Luis Mendoza al 71´ y, finalmente, Brayan Narváez al minuto 80, para completar la goleada con un 7-1.

El tramo final del encuentro reflejó el control absoluto de Parabrisas, que no solo dominó el marcador, sino también cada sector del campo. El Deportivo, a pesar de sus esfuerzos, se quedó sin respuestas ante un adversario que lució sólido tanto en defensa como en ataque.

Con paso firme

Con este triunfo La Estrella Blanca continúa con vida en ambas competencias y mantiene firme su sueño de conseguir un doblete histórico. Ahora solo resta conocer a sus próximos rivales y las fechas de los siguientes compromisos, en los que buscarán seguir demostrando su poderío y su ambición de obtener títulos y el ascenso dentro de la Liga Independiente.

El equipo ha dejado claro que no se conforma con participar, sino que busca trascender y dejar huella en el torneo. La afición se ha volcado a apoyarlos, motivada por el nivel futbolístico que despliegan y por la posibilidad de verlos levantar más de un trofeo esta temporada.