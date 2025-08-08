Parabrisas se mantiene invicto

Con una contundente demostración de talento ofensivo, el conjunto de Parabrisas La Estrella Blanca volvió a dejar en claro por qué es uno de los más sólidos de la temporada, luego de vencer con autoridad a Santa Ana Jr. por marcador de 6 goles a 2, en la jornada más reciente de la Liga Independiente de Futbol.

El campo 3 de la Unidad Deportiva de Patria Nueva fue testigo de un nuevo capítulo en la racha positiva del equipo conocido como “los cristalinos”, que sigue sin conocer la derrota y se perfila como serio aspirante al campeonato de la categoría, con el claro objetivo ascender a la máxima división del circuito.

Desde el arranque, Parabrisas mostró determinación y firmeza en su planteamiento. Fue Óscar Penagos quien abrió el marcador, para dar tranquilidad a los suyos. Poco después, Leonardo Pérez aprovechó una gran jugada colectiva para conseguir un 2-0 que se mantuvo hasta el descanso.

Para la segunda parte, el cuerpo técnico ajustó el esquema y los cambios rindieron frutos inmediatos. Luis Mendoza amplió la ventaja con el tercer tanto, mientras que Daniel Toalá, con serenidad desde el manchón penal, colocó el 4-0 que parecía lapidario.

Sin embargo, en un momento de relajación, los de Estrella Blanca cedieron terreno y Santa Ana Jr. aprovechó para descontar con dos anotaciones que pusieron en duda el control del encuentro, por conducto de Joaquín Robles.

Fue entonces cuando emergió la figura de Juan Merchant, quien con dos goles espectaculares no solo selló el triunfo, sino que arrancó aplausos y ovaciones de los asistentes. Ambos tantos destacaron por su creatividad y precisión, siendo auténticas obras de arte que dejaron sin respuesta al guardameta rival.

Con este resultado Parabrisas La Estrella Blanca suma tres puntos a su cuenta y mantiene su calidad de invicto, generando expectativa en torno a su potencial para coronarse. El grupo ha mostrado equilibrio entre defensa y ataque, una identidad de juego clara y, sobre todo, una mentalidad ganadora que los tiene en la cima.

La Liga Independiente entra en su fase más intensa, y mientras algunos equipos luchan por alcanzar puestos de calificación, Parabrisas continúa dando pasos firmes hacia su objetivo final: levantar el título y ascender.