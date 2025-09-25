Parabrisas va a la Final de Copa

Parabrisas La Estrella Blanca buscará el doblete en la Segunda División de la Liga Independiente de Futbol de Tuxtla Gutiérrez, al instalarse en la final del Torneo de Copa 2025. La escuadra “cristalina” logró superar la antesala de la gran final, derrotando con un contundente 7-1 al conjunto de Bucaneros, en actividades que se celebraron en la cancha principal de Caña Hueca.

Una noche inspirada para Juan Martínez, quien aportó “póker” de goles, la clave para que Parabrisas Estrella Blanca avanzara a la gran final, mientras que Adrián Astudillo sumó doblete y Brayan Narváez puso la cereza del pastel.

Bucaneros intentó igualar fuerzas con Parabrisas, y aunque tuvieron un primer tiempo con algunas oportunidades de gol, no pudieron mantener el ritmo y se fueron al descanso con la desventaja de 2-0 por las anotaciones de la “Vitola” y el “Gato”.

Para el segundo tiempo el “Gato” Astudillo encontró rápido el tercero; Bucaneros intentó reaccionar con el descuento de Erick Vera, pero Juan “Vitola” Martínez armó la fiesta con tres golazos para poner el 6-1 en la pizarra.

El pase a la final estaba en la bolsa de la escuadra de Enrique Pérez, y en el epílogo de las acciones, apareció Brayan Narváez para poner el séptimo de la noche y confirmar la asistencia y su etiqueta de favorito en la gran final.

Con este resultado, los “cristalinos” jugarán la final de Liga y Copa, buscando el ascenso a la máxima categoría y el doblete, en un resultado que sería histórico para la Liga Independiente.

Se espera que los de Estrella Blanca levanten el título ya que son los favoritos, sin embargo el plantel espera la paciente la fecha de la gran final para afrontar el reto con mucha intensidad de cara a levantar el título.