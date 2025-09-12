Parabrisas y Bucaneros, a la gran final

Parabrisas La Estrella Blanca y Bucanero FC serán los protagonistas de la gran final de la segunda división en la Liga Independiente de Futbol Tuxtla, luego de haber superado a sus respectivos rivales en la ronda de semifinales.

El equipo que lidera José Otilio Pérez se instaló en el duelo de campeonato tras dejar en el camino al conjunto de Santa Ana Jr., por contundente marcador de 6-2.

La victoria se tejió con “hat-trick” de Ramón Mayorga, más los goles de Manuel Velasco, Óscar Penagos y Adrián González. Santa Ana Jr., acortó distancias con los tantos de Ricardo Luna y Mauricio Arce, aunque al final fueron insuficientes para evitar quedarse en el camino en la pelea por el ascenso.

Con este contundente triunfo, Parabrisas La Estrella Blanca se instala en la gran final de la categoría de plata, donde se encontrará con el conjunto de Bucanero FC, que eliminó a Titán FC por marcador de 3 goles a 2.

Deivi Farrera, Ramón Ortega y Marcos Vera dieron forma a la victoria de los bucaneros, mientras que por su rival descontaron Irving Hernández y Alexis Guirao.

Ahora solo queda esperar a la programación oficial del duelo de campeonato por parte de la directiva que comanda Luis Gordillo Domínguez.

En el Torneo de Copa

También se disputó un partido válido por los cuartos de final de Copa de la segunda división, en el que Bucanero FC superó 4-2 al cuadro de Gladiadores FC.

Deivi Farrera, de nuevo fue protagonista por los corsarios al marcar un doblete, mientras que Marcos Vela y Antonio Trinidad aportaron los otros dos goles. Del lado de su adversario anotaron Federico García y Emmanuel Ochoa.