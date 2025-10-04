Parabrisas y Bucaneros, por el título

Con la ilusión de quedarse con el trofeo de campeones y alcanzar el ascenso, Bucaneros FC y Parabrisas La Estrella Blanca se encontrarán este domingo en la final de la 2ª División de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla. El campo 1 de Caña Hueca será el escenario para esta batalla.

Parabrisas llegará con la motivación a tope tras haber conquistado una semana atrás el título de Copa, por lo que buscará ahora lograr el ‘doblete’ conquistando también la liga y de paso lograr el ansiado ascenso a la 1ª División.

Al respecto, la directiva que encabeza Luis Gordillo Domínguez, anunció que en caso de empate en la final, se irán directo a los penales hasta obtener un ganador y al finalizar el duelo se procederá a la ceremonia de premiación.

Continúan con juegos pendientes

En lo que respecta a la Primera División, el torneo aún tiene partidos pendientes por disputar, por lo que aún está en suspenso el arranque de la fase de finales.

No obstante, el FC Project Fit ya tiene asegurado terminar en 1º de la clasificación, pues cuenta con 49 puntos, ocho más que sus tres más cercanos perseguidores (Servicio Pyresur, Coratux FC y Deportivo 3 Hermanos) y a todos estos sólo les resta un encuentro pendiente más por disputar.

Precisamente para este sábado, Lobos FC y Atlético Chiapas se pondrán al corriente con un duelo aplazado, a disputarse a las 6:00 de la tarde en el campo 3 de Caña Hueca, mientras que Servicio Pyresur chocará contra Deportivo San Francisco, a las 20:00 horas en el campo 1.

Para el domingo, en el campo de La Herradura, Lobos FC disputará otro pendiente contra Plásticos Pablín, mientras que en el campo 1 de Caña Hueca, a la misma hora, Coratux FC enfrenta al Atlético Chiapas. La actividad cierra a las 18:00 horas en este mismo escenario con el encuentro entre FC Project Fit y San Francisco.

En cuanto a la pelea por el título de goleo individual, Jeriel Bistrain Clemente se mantiene como líder en solitario con 31 goles anotados para el FC Project Fit, muy por delante del segundo máximo anotador, Sergio Díaz, quien cuenta con 17 dianas.

Concluyó el Torneo de Copa

En lo que respecta al campeonato por la copa se completaron ya las diez fechas para todos los clubes, culminando en la primera posición Servicio Pyresur, con una cosecha de 25 puntos, gracias a sus ocho victorias, un empate y una derrota.

Deportivo 3 Hermanos fue el club que más se le acercó, terminando en el 2º lugar con 21 unidades, en tanto que Coratux FC fue tercero con 19 y completando el Top-4 figura el Deportivo San Francisco con 17 puntos.

Los Cuartos de Final quedaron definidos de la siguiente manera: Servicio Pyresur vs Lobos FC; Deportivo 3 Hermanos vs Jaguares de Tuxtla; Coratux FC vs Plásticos Pablín y; Deportivo San Francisco vs FC Project Fit.

Las fechas de los encuentros aún tendrán que ser definidas por la directiva del campeonato.