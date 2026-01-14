Parachico Pensante con gran convocatoria

La algarabía y colorido distintivos de Chiapa de Corzo llegarán hasta el tablero de los 64 escaques con una prometedora primera edición del Torneo de Ajedrez El Parachico Pensante. El comité organizador dio a conocer con beneplácito el cupo lleno y los avances rumbo al certamen, a celebrarse el sábado 24 de enero, a partir de las 10 de la mañana, en la Casa del Patronato de la Feria de la colonial ciudad.

En conferencia de prensa celebrada en el Museo del Café de Tuxtla Gutiérrez, Mario Galindo y Alvarado, organizador del campeonato, resaltó la posibilidad de llevar el ejercicio del análisis crítico de los pasos en la vida misma hasta el tablero de Ajedrez, en un evento que promueve no solo el deporte sino que también acompaña la cultura y tradición de la colonial ciudad a través de las mentes más ágiles evocando la figura alegre del Parachico.

Escenario especial

Galindo destacó también que este torneo se pueda llevar a cabo en la Casa del Patronato de la Feria de la colonial ciudad, escenario que cuenta cada año con la vista más privilegiada del tradicional Combate Naval frente al río Grijalva.

Sin embargo, esta vez no habrá explosiones y estruendos de fuegos artificiales en el cielo, sino electrizantes partidas silenciosas entre grandes exponentes del deporte ciencia de Chiapas y Campeche.

En este sentido, Edén López Martínez, vicepresidente de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas (Aaechac), informó que se darán cita 60 jugadores de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Ocosingo, Palenque, Cintalapa, Comitán de Domínguez, Bachajón, Chiapa de Corzo e incluso de Campeche.

Asimismo, han confirmado su asistencia grandes exponentes como el maestro internacional Abel Dávalos, la medallista de Olimpiadas Nacionales Karina Guillén, el múltiple campeón de certámenes estatales y regionales Jorge Santiz y la revelación infantil Tomás Cañaveral. “El torneo no únicamente va a ser muy concurrido, sino que va a tener gran calidad de jugadores”, aseguró López Martínez.

En la presentación del torneo también estuvieron Paola Badajoz, promotora de la cocina tradicional de Chiapa de Corzo —quien ofrecerá una degustación a los participantes el día del evento—, María Enriqueta Burelo, directora del Museo del Cafe, y jugadores del Club TecChess del Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez.

Formato y premiación

De acuerdo con la convocatoria oficial, se jugará en categoría libre y las acciones se llevarán a cabo en el sistema suizo a seis rondas, con ritmo de juego de 20 minutos, más 5 segundos de incremento por jugador, aplicando los desempates técnicos Buchholz, Buchholz con cortes 1, Sonneborn-Berger y mayor número de victorias.

Es oportuno mencionar que el campeonato es reconocido por la Federación Nacional de Ajedrez de México (Fenamac), y organizado con el respaldo de Radio Lagarto y el Patronato Pro Defensa y Conservación de la Tradicional Fiesta de Enero, A. C., de Chiapa de Corzo.

La premiación se repartirá de la siguiente manera: 2 mil 500 pesos al campeón; 2 mil pesos al segundo lugar; mil 500 pesos al tercero; mil pesos al cuarto y 500 pesos al quinto. También se otorgarán reconocimientos al mejor infantil (menor de 12 años), juvenil hombre y mejor femenil (menor de 20 años).