Parachico Pensante conquista el tablero

Todo un éxito resultó la primera edición del Torneo de Ajedrez El Parachico Pensante, certamen que contó con cupo lleno y las mejores mentes del deporte ciencia local, reunidas en la Casa del Patronato de la Feria de Chiapa de Corzo.

La actividad, avalada por la Federación Nacional de Ajedrez de México (Fenamac) y organizado con el respaldo de Radio Lagarto y el Patronato Pro Defensa y Conservación de la Tradicional Fiesta de Enero, A. C., de Chiapa de Corzo, se efectuó en categoría libre, en sistema suizo a seis rondas, con ritmo de juego de 20 minutos, más 5 segundos de incremento por jugador.

Luego de finalizar las rondas, Gonzalo del Carpio Gallegos se consagró campeón tras sumar 5.5 puntos; le siguió en segundo lugar el maestro FIDE Abel Dávalos Prieto, quien cosechó 5 unidades, mientras que Romel Gutiérrez Balbuena fue tercero, con las mismas unidades.

Completando el Top 5 figuraron José Santiago Estrada y Moisés Flores Ramos, con 4.5 unidades cada uno. De acuerdo con la convocatoria, se repartió una bolsa de premios de 2 mil 500 pesos para al campeón, 2 mil para el segundo lugar, mil 500 para el tercero, mil pesos para el cuarto y 500 para el quinto.

Participación internacional

Cabe mencionar que el Torneo de Ajedrez El Parachico Pensante contó con la presencia de 56 jugadores, en su mayoría de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Ocosingo, Palenque, Cintalapa, Comitán de Domínguez, Bachajón y Chiapa de Corzo.

El evento tuvo el distintivo de ser internacional, con la participación del jugador de los Estados Unidos Steven Whitney, quien dio muestra de su calidad al lograr tres victorias a lo largo de la maratónica jornada.

Por último, es oportuno mencionar que el certamen se desarrolló bajo la vigilancia de Edén López Martínez, vicepresidente de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas (Aaechac), y fue organizado por Mario Galindo, director de Radio Lagarto.