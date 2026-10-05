Paraciclismo suma oro y plata en contrarreloj

La Selección Chiapas volvió a subir al podio dentro del Paraciclismo de la Paralimpiada Nacional 2026, al conquistar una medalla de oro y una de plata durante la segunda jornada de competencias, celebrada en un circuito trazado en las inmediaciones del Estadio Akron, en Guadalajara, Jalisco.

La actuación más destacada de la jornada correspondió a Fabián Alejandro Rueda Jiménez, como atleta, y Ángel José Pérez Guillén, como piloto, quienes se adjudicaron la medalla de oro dentro de la prueba Contra Reloj de la categoría Mixto Mayor, clase Tándem B3.

La dupla chiapaneca completó el recorrido de 24 kilómetros con un tiempo de 22 minutos, 24 segundos y 604 milésimas, registro que les permitió colocarse en lo más alto del podio y sumar un nuevo título para la delegación estatal dentro de esta disciplina.

Por su parte, Juan Andrés Hernández Zenteno también tuvo una destacada participación al conquistar la medalla de plata en la clase C3, categoría Juvenil Menor Varonil.

El ciclista chiapaneco compitió en la prueba Contra Reloj Individual sobre una distancia de seis kilómetros y detuvo el cronómetro en 17:18.841 minutos, resultado con el que aseguró el segundo lugar de su categoría.

Estos resultados ampliaron la cosecha de Chiapas dentro del Paraciclismo nacional y confirmaron el buen desempeño de sus representantes en las pruebas de velocidad y resistencia disputadas en territorio jalisciense.

Próximas pruebas

La participación chiapaneca continuará con las pruebas de ruta, que se llevarán a cabo en el mismo circuito del Estadio Akron, donde los seleccionados buscarán nuevamente colocarse entre los mejores competidores del país.

El equipo participa bajo la supervisión del entrenador Andrey Moreno Moreno y cuenta también con el apoyo del mecánico Rafael Alejandro Brindis Madrigal, quienes acompañan a los atletas durante su participación en la Paralimpiada Nacional 2026.