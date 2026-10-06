Paraciclistas firman histórica cosecha

La selección de Chiapas de Paraciclismo cerró una brillante participación en la Paralimpiada Nacional 2026 al conquistar un total de 8 medallas (6 de oro y 2 de plata), resultado que representa su mejor actuación dentro de esta competencia.

El equipo puso punto final a su participación en Guadalajara, Jalisco, donde añadió un oro y una plata durante las pruebas de Ruta disputadas en el circuito instalado en las inmediaciones del Estadio Akron.

Fabián Alejandro Rueda Jiménez, acompañado por su piloto Ángel José Pérez Guillén, volvió a subir a lo más alto del podio al imponerse en la prueba de Ruta de la categoría Juvenil Mayor Clase B3.

La dupla chiapaneca completó el recorrido con tiempo de 58 minutos y 54 segundos, resultado con el que alcanzó su cuarta medalla dorada de la competencia y cerró una participación perfecta con cuatro títulos.

Ruta cierra gran actuación

Por su parte, Juan Andrés Hernández Zenteno también concluyó con una importante actuación al adjudicarse la medalla de plata en la prueba de Ruta correspondiente a la categoría Juvenil Menor Clase C3.

El pedalista registró un tiempo de 1 hora, 4 minutos y 59 segundos para sumar su cuarta presea en la Paralimpiada Nacional 2026. Su balance individual quedó conformado por dos metales dorados y dos plateados.

La selección estuvo encabezada por el entrenador Andrey Moreno Moreno, acompañado por el mecánico Rafael Alejandro Brindis Madrigal, quienes formaron parte del equipo que alcanzó este resultado.

Nueva marca

La actuación de 2026 permitió superar ampliamente lo conseguido un año atrás. En la edición 2025, la representación chiapaneca había obtenido cuatro medallas: una de oro, una de plata y dos de bronce.