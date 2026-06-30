Paraguay echa en penales a Alemania

Contra todo pronóstico y en muerte súbita Paraguay avanzó a octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar en penales 4-3 (1-1) a Alemania en un gran partido jugado en el estadio Boston.

Los guaraníes tuvieron dos chances para derrotar a los germanos en la tanda, pero erraron los últimos dos y dieron vida a los europeos. En la muerte súbita, Tah falló y Canale dio el pase a los sudamericanos.

En un partido peleado, Paraguay se fue al frente del marcador; antes de finalizar el primer tiempo, al 42, julio Enciso remató de cabeza en el área chica, sin que la defensa y el portero alemán Manuel Neuer, pudieran evitarlo.

Para la complementaria, Alemania se fue con todo al frente en busca del empate, mismo que consiguió al 54 a través de Kai Havertz con un sólido cabezazo.

El control alemán fue más intenso ante el arco de Orlando Gill, que tuvo que emplearse a fondo para evitar la caída de su meta; sin embargo, el marcador no se movió, por lo que se tuvieron que jugar tiempos extras.

Pero la insistencia de Alemania no cesó, mientras que Paraguay se revolvía en la defensa a la espera den un contragolpe, que nunca llegó.

A unos minutos de terminar el primer tiempo extra Alemania habría puesto el de la ventaja, pero el gol fue anulado por falta contra el portero Gill. Ambas escuadras buscaron el gol, pero este ya no cayó, por lo que los penales se hicieron necesarios.

En la tanda Alemania falló tres penales, mientras que Paraguay acertó cuatro y dio el pase a octavos para jugar contra el ganador entre Francia y Suecia.