París 2024, una incertidumbre

Jorge Orozco se enfrenta, camino a los Juegos Olímpicos de París 2024, a un par de enemigos totalmente inesperados: la falta de tiempo y los recursos económicos, mismos que ponen en duda su participación en la justa del próximo año.

Ante la difícil situación que atraviesa, el atleta mexicano no pierde la fe de poder representar a México y junto a su entrenador ha trabajado en un cálculo económico que le permita buscar mejorar su cuarto sitio obtenido en Tokio 2020, una cantidad que, además de darle la seguridad y confianza para únicamente enfocarse en sus entrenamientos, le permita luchar por el pase a tierras francesas.

“Habíamos estimado que para tener una preparación ideal cubriendo todos los eventos de aquí a los Juegos Olímpicos, hablamos de 3.5 a 4 millones de pesos”, dijo en entrevista.

Orozco agregó que, por desgracia, la falta de oportunidades para salir a Copas Mundiales lo relegó de asegurar su boleto olímpico mediante ranking. “Al no salir durante el año a ninguna Copa del Mundo ya no figuro a nivel mundial, por no puntear, y tristemente quedan muy pocos eventos”, mencionó.

Orozco reiteró lo importante que es darle a los atletas competencia para mejorar su nivel, dejando en manos de las autoridades las últimas dos oportunidades que le quedan en el ciclo.