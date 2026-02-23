Participan en carrera conmemorativa

Con una participación estimada en dos mil 500 corredores, la Carrera Mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos se celebró la mañana de este domingo en Tuxtla Gutiérrez, convirtiendo las inmediaciones del parque Central en punto de encuentro para familias, atletas y miembros de las fuerzas armadas.

En punto de las 08:00 horas se dio el disparo de salida para los competidores de las distancias de cinco y 10 kilómetros, quienes recorrieron la emblemática avenida Central en un circuito que permitió apreciar el respaldo ciudadano a esta actividad conmemorativa.

Rutas

Los participantes de la ruta de cinco kilómetros avanzaron hasta el puente de colores, donde realizaron el retorno para enfilarse de nueva cuenta hacia el primer cuadro de la ciudad y cruzar la meta. Por su parte, los corredores de 10 kilómetros extendieron el trayecto hasta el bulevar 28 de Agosto, donde dieron vuelta para completar un recorrido más exigente, marcado por el ritmo intenso y la estrategia en los últimos metros.

Ganadores

En la prueba estelar de 10 kilómetros rama varonil, Armando Hernández se quedó con el primer lugar tras imponer condiciones desde los primeros kilómetros y administrar su ventaja en el tramo final. El segundo puesto fue para Joel Murillo, mientras que Darinel de Jesús Domínguez completó el podio en la tercera posición.

Dentro de la rama femenil de la misma distancia, Karla Escobar mostró consistencia y determinación para adjudicarse el sitio de honor. Candelaria Gómez cruzó la meta en segundo lugar, seguida de Elizabeth González, quien aseguró el tercer puesto tras un cierre competitivo.

En los cinco kilómetros varonil, Javier Alonso de la Cruz se proclamó vencedor al mantener un paso firme en todo el trayecto. Justin Estudillo ocupó el segundo escalón, mientras que Marcos Sánchez finalizó en la tercera plaza.

Por su parte, en la rama femenil de cinco kilómetros, Gerónima López fue la más rápida del circuito, escoltada por Ana López en el segundo sitio y Raquel Pérez en el tercer lugar, completando así una jornada destacada para las corredoras chiapanecas.

Más allá de los resultados, el ambiente fue de convivencia y reconocimiento a la labor del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, instituciones que durante el mes de febrero refuerzan su vínculo con la ciudadanía a través de actividades deportivas y sociales. Al finalizar el recorrido, todos los competidores recibieron medalla conmemorativa, gesto que simbolizó el esfuerzo y la dedicación de cada participante.

La carrera reafirmó el gusto de los tuxtlecos por el Atletismo y consolidó este evento como uno de los más concurridos en lo que va del año, combinando disciplina, respeto y espíritu deportivo en cada zancada.