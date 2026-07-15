Participará Ismael Quintero en campeonato

El comunicador deportivo y promotor del Futbol de talla baja en Tuxtla Gutiérrez, Ismael Quintero, es parte de la delegación mexicana que competirá del 17 al 19 de julio en la I Copa Internacional de Clubes de Talla Baja Sin Límites, con sede en la Ciudad de Guatemala.

Quintero informó que participará con uno de los dos equipos mexicanos inscritos en el torneo. Su presencia forma parte de las acciones de difusión y promoción de esta modalidad deportiva entre personas de talla baja.

El certamen se desarrollará en el Domo de la Zona 13 y reunirá a seis clubes: Guerreros Aztecas y Furia Neza, de México; Cafeteros Fut Talla Baja y Selección Valle Talla Baja, de Colombia; además de Zacapa Talla Baja y Zacapa Juniors, de Guatemala.

La fase de grupos se jugará el sábado 18 de julio, con dos sectores de tres equipos y clasificación para los dos primeros lugares de cada grupo. Las semifinales, el partido por el tercer lugar y la final se disputarán el domingo 19.