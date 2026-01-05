Partido amistoso inaugura la actividad

Con un ambiente de camaradería y pasión por el deporte, se llevó a cabo un partido amistoso de Futbol en las instalaciones de Caña Hueca, encuentro que sirvió para arrancar el año de la mejor manera y fortalecer los lazos entre jugadores y amigos. La actividad fue organizada por Leonardo Esponda, entrenador de la academia América Filial y Pumas Tuxtla, quien impulsó esta convivencia con el objetivo de mantener activa a la comunidad futbolera.

El compromiso reunió a amantes del balompié en un duelo completamente recreativo, donde el resultado pasó a segundo plano, priorizando la convivencia, el ritmo de juego y el gusto por compartir la cancha. Aun así, el partido ofreció emociones, goles y buen nivel, reflejo del entusiasmo con el que ambos conjuntos encararon el compromiso.

Hat-trick y victoria

El marcador final favoreció al equipo Amigos de Leo, que se impuso 3-2 ante Deportistas FC. La figura del encuentro fue Leonardo Esponda, quien firmó un “hat-trick” y se convirtió en el referente ofensivo de su equipo, aprovechando los espacios y marcando diferencia en los momentos clave del juego.

Por el conjunto de Deportistas FC, Irving Utrilla y José Ponce lograron descontar con anotaciones que mantuvieron el duelo cerrado hasta el silbatazo final. Ambos equipos mostraron disposición, entrega y respeto dentro del terreno de juego, cumpliendo con el objetivo principal de disfrutar del Futbol en un entorno sano.

Este tipo de encuentros refuerzan la importancia del deporte como herramienta de convivencia y activación física, además de servir como punto de partida para los proyectos y actividades que se desarrollarán a lo largo del año, consolidando a Caña Hueca como un espacio ideal para la práctica deportiva.