Partidos intensos marcan la jornada 4

La jornada 4 de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Prof. Alfredo Ovilla Martínez (OMA) dejó una intensa cartelera de partidos en la sede de Caña Hueca, donde distintos equipos protagonizaron encuentros de alto nivel y grandes emociones dentro de una de las competencias más activas del Voleibol chiapaneco.

Uno de los duelos más atractivos de la fecha fue el enfrentamiento entre Salud Justa y Diosas, compromiso que terminó a favor de Salud Justa en dos sets consecutivos por parciales de 26-24 y 25-20. El primer episodio fue sumamente parejo, con ambas sextetas peleando cada balón y manteniendo cerrado el marcador hasta los puntos finales.

Diosas mostró gran capacidad defensiva y logró complicar constantemente a su rival con servicios profundos y ataques rápidos, aunque Salud Justa mantuvo mayor orden en los momentos clave para quedarse con el triunfo. En el segundo parcial, el cuadro vencedor encontró mayor estabilidad ofensiva y pudo manejar la ventaja hasta el cierre del compromiso.

Más encuentros

Otro de los partidos que robó reflectores fue el choque entre Felinas y Transportes, encuentro que necesitó de tres sets para definir a las ganadoras. Felinas tomó ventaja en el primer parcial por marcador de 25-23; sin embargo, Transportes reaccionó en el segundo set con autoridad y emparejó las acciones tras imponerse 25-7.

Cuando parecía que el ánimo favorecía a Transportes, Felinas recompuso el camino en el episodio definitivo y logró quedarse con la victoria por 16-14 en un cierre lleno de tensión y dramatismo. La intensidad se mantuvo hasta los últimos puntos, generando uno de los mejores encuentros de la jornada.

Por su parte, Linces consiguió una sólida victoria sobre Valkirias en dos sets por parciales de 25-18 y 25-12. El conjunto ganador mostró dominio desde el inicio gracias a una ofensiva constante y una buena coordinación en zona defensiva.

Valkirias intentó reaccionar durante varios lapsos del encuentro, aunque Linces mantuvo el control del juego con ataques precisos y bloqueos efectivos que terminaron marcando diferencia en ambos sets.

Superior

En otro compromiso de la programación, Freyas superó a Euro Paraíso con parciales de 25-4 y 25-18. El primer set fue ampliamente dominado por Freyas, que aprovechó errores en recepción para construir rápidamente una cómoda ventaja.

Para la segunda manga, Euro Paraíso mostró mayor resistencia y consiguió equilibrar por momentos las acciones, aunque Freyas mantuvo el ritmo ofensivo necesario para asegurar el triunfo en sets corridos.

Finalmente, Felinas volvió a la actividad en un segundo compromiso de la jornada y derrotó a Fénix en tres sets con parciales de 25-21, 24-26 y 15-12. El encuentro fue uno de los más disputados del día, destacando por la intensidad y entrega de ambos conjuntos.

Felinas logró quedarse con el primer episodio, pero Fénix respondió en el segundo parcial tras un cierre dramático que se extendió hasta los puntos extras. Ya en el set definitivo, Felinas mostró mayor concentración y logró asegurar una importante victoria dentro de la competencia.