“Pashá”, listo para liberar a la bestia

Con la adrenalina al tope y la misión clara, “Pashá” Rodríguez está listo para encender el octágono en Supreme Fight Night 11: Rodríguez vs Farrera 2, el próximo 25 de abril en el Polyforum Chiapas de Tuxtla Gutiérrez.

El peleador oriundo de Cancún llega motivado, aunque reconoce el contexto especial de enfrentar a un rival local una vez más, como lo hizo hace casi tres años, cuando derrotó a Luis “El Dragón” Cerón, convirtiéndose en aquella ocasión en el villano de la noche.

“Con sentimientos encontrados… no vengo a enemistarme con la gente chiapaneca, al contrario, vengo a traerles un show”, declaró Ángel, quien sabe que la gente de casa apoya a sus peleadores y le toca ser el antagonista de la contienda.

Fiel a su estilo, Rodríguez adelantó que los aficionados pueden esperar intensidad pura, más allá de que venga con el objetivo de repetir la victoria que consiguió hace un año en Guadalajara ante Farrera, cuando ganó el cinturón de peso pluma de la liga.

“Es mi trabajo, vengo a ganar, a dar show, a hacerlos vibrar, y vengo con toda la energía del mundo”, afirmó.

De persona a bestia

Ante cámaras y micrófonos, Rodríguez destaca por su elocuencia e ideas claras para transmitir sus sensaciones antes de protagonizar la cartelera más importante en la historia de la liga de MMA chiapaneca, pero cuando se pone los guantes de combate también sorprende por su capacidad de transformación, tornándose en una bestia dentro de la jaula.

“Soy un personaje porque pertenecemos a una sociedad en la cual hay reglas, hay normas, pero subiendo al octágono ya no hay reglas, puedo ser yo, puedo dejar salir ese lado animal que tenemos todos y desatarlo. Una vez que toco el octágono las restricciones se hacen a un lado”, externó.

Enfrente estará Andrés Farrera, el “Turco”, quien contará con el apoyo del público y el respaldo de una preparación de alto calibre en Brasil, donde se encuentra haciendo campamento. Sin embargo, eso no intimida a “Pashá”, pues sabe bien lo que es ser el “underdog”, el no favorito en las apuestas.

“No me va a afectar esta vez, pero creo y casi estoy seguro que a él sí. Trae la carga de representar a su estado, tiene la obligación de ganar”, advirtió el actual campeón.

Joven entrenador

Rodríguez también dejó claro que su preparación constante marca la diferencia para mantenerse joven y con la energía a su máximo a sus 38 años de edad. “No dejo de entrenar, ese es el secreto”, aseguró.

Además, puede disfrutar otra faceta, ya que en Supreme Fight Night 11: Rodríguez vs Farrera 2 estará presente como entrenador, dirigiendo desde la esquina a su alumno Emiliano “McLovin” Moncisbays, quien abrirá la cartelera.

De esta forma, la mesa está puesta para una noche electrizante, donde “Pashá” buscará repetir la historia con otro final espectacular, aunque advierte: “En este deporte no hay nada escrito”.