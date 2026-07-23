Patria Nueva tendrá actividades deportivas

Con el propósito de acercar la actividad física y la sana convivencia a las familias, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez anunció una nueva edición del programa ¡Que Viva el Deporte en tu Colonia!, que en esta ocasión tendrá como sede la Unidad Deportiva de la colonia Patria Nueva.

La jornada deportiva se llevará a cabo el próximo domingo 26 de julio a partir de las 9:00 horas y reunirá a equipos de Futbol y Basquetbol, además de diversas actividades recreativas para niñas y niños, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y fortalecer el tejido social en las colonias de la capital chiapaneca.

En la disciplina de Basquetbol participarán los equipos Husky’s, Real Ejido, Cayali 7 A y Cayali 7 B, quienes buscarán quedarse con los primeros lugares en una intensa jornada sobre la duela.

Por su parte, el torneo de Futbol, en la categoría pony, contará con la participación de Tigrillos, Conejo, Talento Joven y Fénix, escuadras que protagonizarán atractivos encuentros ante familiares y aficionados que se den cita en el deportivo.

Como parte de las actividades complementarias, el comité organizador informó que habrá carreras pedestres dirigidas a niñas y niños de entre cinco y 11 años, promoviendo desde temprana edad hábitos saludables y el gusto por la actividad física.

El programa ¡Que Viva el Deporte en tu Colonia! forma parte de las estrategias impulsadas por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez para llevar el deporte a diferentes sectores de la ciudad, ofreciendo espacios de recreación, integración familiar y desarrollo para la niñez y la juventud.