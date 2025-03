Paulo, a la conquista del Súper Óvalo Chiapas

Listo para tomar las curvas del Súper Óvalo Chiapas a máxima velocidad y sentir el apoyo de sus paisanos en las tribunas, el piloto local Paulo César Roqueñí Esquipulas cuenta las horas y los minutos para la fecha 2 del serial Trucks México, a efectuarse el próximo 23 de marzo.

Al volante de la camioneta 33, Paulo César estará en un escenario que ha sido desde años como su segunda casa y donde apenas en diciembre pasado se coronó monarca del Campeonato Estatal F1.8 Fórmula 1800 Chiapas.

En el inicio su carrera dio un gran giro, pues tuvo su debut en Trucks México Series, defendiendo los colores del equipo Dynamic Motorsports, para lograr un destacado octavo lugar que le ilusiona y le brinda fuerzas para su segunda carrera en el autódromo chiapaneco.

Paulo, ¿cómo vives los días previos a la fecha 2 que se corre en tu tierra?

La verdad muy feliz, muy emocionado. Apenas regresamos de San Luis (Potosí), una fecha de mucho aprendizaje y de buenos resultados para ser la primera ocasión. Formamos parte de esta gran categoría y estoy empezando a prepararme para llegar con lo mejor, pienso hacer un gran papel, estoy muy emocionado y muy feliz de estar aquí en casa.

¿A qué te supo ese Top 10 que lograste hace poco en el óvalo potosino?

Era parte del objetivo y la meta que tenía. Sé que la competencia está muy dura, hay gente con mucho talento y sé que tengo que aprender, todo va en una línea constante de aprendizaje, pero la verdad que para ser la primera carrera fue un sabor muy dulce y espero poder mejorar el resultado para esta fecha.

¿Y qué objetivo te has planteado en general para la presente temporada?

De hecho, mi objetivo personal es terminar en el Top 10 general y también pelear el Campeonato de Novatos. Sé que tengo compañeros muy competitivos, muy rápidos, y sé que no va a estar nada fácil, pero tampoco se la voy a dejar nada fácil a ellos.

¿Qué tan respaldado te sientes al formar parte de la alineación de pilotos de la escudería Dynamic Motorsports?

Me siento muy feliz de estar con ellos, que me hayan dado esta oportunidad. Me siento muy respaldado, con gente muy experimentada, con mucho talento, la verdad. Entonces, estoy tranquilo porque sé que estoy en buenas manos.

Siendo que tienes aquí el autódromo, ¿cómo será tu trabajo a lo largo de la temporada? ¿Entrenarás aquí todo el tiempo o tendrás que reportarte en San Luis Potosí?

De hecho, vamos a trabajar mucho con el tema del simulador. Al final de cuentas, como el equipo es de San Luis (Potosí) es un poquito complicado que se pueda estar trasladando, pero de todos modos vamos a agendar entrenamientos previos a fechas de carreras para poder aclimatarme más a la camioneta y seguir con mucho entrenamiento físico y el entrenamiento de simulador.

Tengo entendido que tienes garantizado correr toda la temporada y no solo ciertas fechas. ¿Cómo influye eso en tus posibilidades de desarrollar todo tu potencial?

La verdad, estoy muy tranquilo. Sí me da una tranquilidad porque sé que todo el año puedo estar constante, no me voy a perder ni una fecha y precisamente eso me va a ayudar en mi crecimiento y desarrollo.

Finalmente, Paulo, ¿qué mensaje le mandas a la afición rumbo a la carrera del próximo 23 de marzo?

Quiero decirles que no se olviden de apoyar a la Truck 33 durante toda la temporada. También recuerden que Chiapas puede y que Chiapas es extraordinario por naturaleza.