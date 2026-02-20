Paulo Roqueñí va con GoGus-ANVI Motorsport

El piloto chiapaneco Paulo César Roqueñí Esquipulas expresó su emoción y en los días previos al inicio de la Súper Copa Roshfrans 2026.

Antes de emprender su viaje hacia tierras yucatecas, donde se corre la primera fecha del serial este domingo 22 de febrero, el volante del auto número 33 señaló que tendrá un calendario muy cargado para los próximos días.

Luego de presentarse en Mérida, deberá regresar a casa de inmediato, pues la siguiente fecha es apenas unos días después en el Súper Óvalo Chiapas. “Este fin de semana cumplo lo que es Mérida y el siguiente competimos ya acá en Chiapas. Entonces, la verdad, muy contento porque prácticamente va a ser continuo”, externó.

Carrera de adaptación

Paulo César competirá abanderando los colores de la escudería GoGus-ANVI Motorsport, con un equipo altamente calificado y con experiencia en el campeonato.

No obstante, al ser su primera carrera en la GTM Light, destacó que el objetivo inicial será adaptarse al vehículo V8 de cuatro velocidades y casi 400 caballos de fuerza.

“Es un auto muy ágil en pista y muy veloz”, declaró el joven exponente del deporte motor, al tiempo que aclaró que buscará un buen resultado en esta primera fecha puntuable.

Se suman a su escudería

Durante el encuentro con aficionados, obsequió pases para la segunda fecha del serial, a disputarse el 1 de marzo en el Súper Óvalo Chiapas, y agradeció el respaldo de Mafrid Pro, que se sumó a las empresas locales que le estarán dando impulso al auto número 33 para las primeras dos fechas, las únicas que por el momento tiene contempladas dentro de Súper Copa Roshfrans.

En este sentido, Frida Félix, representante de la marca, invitó a más empresas a apoyar al piloto chiapaneco para que siga representando al estado en el campeonato nacional.