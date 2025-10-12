Pavones ADMC estrena nido ante Milenarios

Tras una intensa semana de trabajos físicos y tácticos, Pavones ADMC se reportó listo para recibir a Milenarios de Oaxaca (Academia Dragones) en su nuevo “nido”, para el partido de la jornada 6 del grupo 2 de la Liga TDP. El encuentro se celebra este domingo a las 12:00 del día en el campo del Tec de Monterrey Campus Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez.

El plantel cerró filas y se concentró en los entrenamientos vespertinos desde lunes, para corregir situaciones que han evitado que el equipo sume una mayor cantidad de puntos en este arranque del Torneo 2025-26.

Panorama

Pavones llega a este juego después de caer como visitante por 2-1 ante Huracanes de Arriaga el pasado domingo, para ubicarse en el lugar 15 del sector, con 3 puntos; mientras que Academia empató 1-1 y perdió el punto extra en penales ante el Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) como local, por lo que ocupa el sitio 14, con 4 unidades.

El viernes, el equipo cerró sus entrenamientos en la cancha natural del Tec de Monterrey. De acuerdo con el reporte médico, Mario Gómez y Tadeo Mundo son los únicos en lista de lesionados que no estarán disponibles para este juego.

El club capitalino estrenará casa y horario, en el que buscará su segunda victoria de la temporada, para ascender en el grupo que está a punto de llegar a la mitad de la primera vuelta.