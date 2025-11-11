Pavones ADMC madruga a Chifut: 2 a 0

Pavones ADMC sorprendió al Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) y con un gol de vestidor y otro más antes de irse al descanso, se impuso 2-0 en partido de la fecha 11 de la Liga TDP, celebrado en el Estadio Flor de Sospó.

En uno de los goles más rápidos en la historia de la categoría –apenas a los cinco segundos del silbatazo inicial del árbitro Elmer Alegría– Alex Manzano prendió el balón en el saque inicial para sorprender al portero Miguel Pérez, quien solo vio como la pelota entraba a su portería tras el disparo de medio campo.

Tras el gol de vestidor las aves chiapanecas estuvieron cerca de ampliar la ventaja al minuto 10, en un tiro libre por derecha que remató de cabeza Jorge Cruz, pero la pelota pasó apenas aun lado del poste derecho.

En el minuto 23, en una jugada individual, Leandro Suchiapa ingresó al área por derecha y sacó un disparo que pasó apenas por arriba de la portería, en otro aviso de serio peligro.

Pavones mantuvo la presión sobre la meta rival con disparos de Manzano y Bryan Camacho, quedando cerca del segundo en un mano a mano de Luis Santos que desvió el guardameta al 38’.

Pero la recompensa a la insistencia llegó antes de irse a los vestidores para el medio tiempo, cuando Santos ejecutó un tiro desde la media luna que se incrustó en el ángulo para el 2-0.

Morales mantuvo el cero

Como era de esperarse, Chifut ajustó sus piezas y salió con todo en la segunda parte, logrando generar ocasiones de peligro y forzando al guardameta Gabriel Morales a estirarse a fondo para mantener la portería en cero.

La desesperación y frustración se hizo latente en los jugadores de Chifut, que cedieron algunos espacios en su afán por anotar y eso casi les cuesta recibir más goles sobre el final, en acciones de Leandro Suchiapa y Keny Domínguez que solo quedaron en sustos.

No hubo tiempo para más y de esta manera Pavones llegó a 13 puntos, mientras que Chifut se queda en 17 unidades, ambos dentro del Grupo 2.