Pavones ADMC regresa a la senda ganadora

Pavones ADMC regresó a la senda ganadora como local tras superar por la mínima diferencia (1-0) a Felinos de la 48 en duelo de la fecha 13 de la Liga TDP, celebrado en el campo del Tec de Monterrey, Campus Chiapas.

El encuentro comenzó con el equipo visitante siendo más peligroso y generando varias llegadas de peligro en los primeros 30 minutos; la más cercana fue un remate al travesaño al minuto 18.

Sin embargo, fue Pavones el cuadro que mostró mejor pegada, con un certero ataque por la banda derecha, en el que Jorge Cruz ingresó al área y sacó una diagonal que aprovechó Alver Espinosa para disparar al fondo de las redes y decretar el 1-0 al minuto 34.

El conjunto tuxtleco buscó aprovechar el momento del partido para rematar a su rival. Al minuto 39, Leandro Suchiapa superó a la defensa, entró al área, pero su disparo fue directo a las manos del guardameta Misael Pérez, cuando en las gradas ya se coreaba la segunda anotación.

Sufrió en el segundo

Para la parte complementaria, Pavones ADMC mantuvo la presión sobre su adversario, pero no pudo acrecentar la diferencia para cerrar el encuentro con tranquilidad.

Las llegadas de mayor peligro fueron de Suchiapa y Espinosa, pero la pelota no quiso entrar. Leandro tuvo una clara en un balón filtrado de Alex Manzano que lo puso frente al arco, pero su remate fue abierto y eso mantuvo con vida a los tabasqueños hasta los instantes finales.

De hecho, Felinos 48 estuvo cerca de arrebatarles el empate en par de ocasiones posteriores en las que el portero Juan Manuel Álvarez se vistió de héroe. La primera que sacó fue en un disparo amenazante al minuto 56 tras un contragolpe por la banda izquierda, aunque la más importante se dio en el tercer minuto del tiempo agregado (minuto 93), cuando un error en la salida dio la posibilidad de disparar de fuera del área a Édgar García, pero el cancerbero resolvió con un lance al costado derecho para desviar un balón que amenaza con irse al fondo.

Vino el silbatazo final del árbitro Paulo César Coello Ruiz y de esta manera Pavones ADMC llega a 16 puntos que le permiten alejarse de la parte baja del grupo 2. Por su parte, Felinos 48 se queda en 18 unidades.

Cierre contra universitario

El siguiente partido para las aves chiapanecas será como visitante ante la Universidad Euroamericana en Oaxaca, el próximo sábado 29 de noviembre, en la fecha 14. Y cierran la primera vuelta el domingo 7 de diciembre, recibiendo la visita de la Universidad del Sureste (UDS), en la fecha 15.