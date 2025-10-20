Pavones ADMC rescata un punto en Oaxaca

Pavones ADMC sumó un punto en su visita a Chapulineros, tras empatar 1-1 en partido de la fecha 7 (Grupo 2) de la Liga TDP, celebrado en el Estadio Independiente MRCI en Tlacochahuaya, Oaxaca.

El cuadro chiapaneco se mostró contundente en el primer tiempo, abriendo el marcador en un ataque por derecha de donde vino un servicio de cabeza hacia los linderos del área para Jesús Molina, quien clareó al arquero Jesús Rojas con tiro por arriba para poner el sorpresivo 1-0 al minuto 33.

Sin embargo, en la segunda parte, los locales se encontraron con el empate en una jugada fortuita, en la que el portero Juan Manuel Álvarez atajó un disparo de media distancia, pero la pelota rebotó en las piernas de Diego Santos, yéndose a las redes dramáticamente para el 1-1 al minuto 53.

El cuadro que dirige Manuel Pérez Avendaño buscó retomar la ventaja principalmente por derecha vía Alex Manzano, pero los oaxaqueños respondieron con varios disparos a los que estuvo atento Álvarez para mantener el empate.

Punto extra en penales

Tras prevalecer la igualdad en los 90 minutos, se procedió al cobro de los penales para definir al ganador de un punto extra, instancia en la que Chapulineros superó 4-3 a los chiapanecos.

Jesús Molina, Rodrigo Maza y Bryan Camacho anotaron por Pavones, en tanto que Juan Álvarez atajó un penal, pero el arquero visitante también atajó el disparo de Keny Domínguez y Jorge Cruz mandó la pelota por arriba.

Con este resultado, Pavones ADMC llega a siete puntos en el grupo 2, mientras que Chapulineros cuenta ahora con 13 unidades.

El siguiente partido para las aves chiapanecas será el domingo 26 de octubre al mediodía ante Deportivo Nápoli, en la cancha del TEC de Monterrey.